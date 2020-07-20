Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?

Netflix Türkiye ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Netflix'in Türkiye'den 1 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile kapanacağı ve yayınlarına son vereceği iddia edildi. Son dönemlerde AŞK 101 dizisi ile gündem olan Netflix'in bu kararını önümüzdeki günlerde resmen ilan etmesi bekleniyor.



Yayınladığı AŞK 101 dizisi ile sosyal medyada çokça konuşulan olayların başında gelen Netflix için 'Türkiye'den çekiliyoruz' tweeti ortalığı karıştırdı. Yapılan paylaşımın kısa bir süre sonra da sahte olduğu anlaşıldı.

NETFLİX TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?



Konu hakkındaki paylaşımda; "Sevgili dostlar, maalesef ki bu bir veda tweetidir. Yaşanılan bazı problemlerden Netflix yönetimi TR altyapısını kapatma kararı aldı. 1 Ağustos 2020'den itibaren yollarımızı ayırmak durumundayız. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.