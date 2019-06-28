NASA olası yaşamı aramak için Satürn'ün uydusu Titan'a insansız helikopter gönderecek

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Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2026 yılında başlayacak ve 2034 yılında Satürn'ün en büyük uydusu Titan'a inecek olan bir bir insansız helikopter (Dragonfly) görevini duyurdu.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu gizemli okyanus uydusunu (Titan) ziyaret etmek, evrendeki yaşam hakkında bildiklerimizde devrim yaratabilir." dedi.

Bridenstine “Bu son teknoloji misyon, birkaç yıl önce düşünülemezdi bile, ancak şimdi Dragonfly'ın muhteşem uçuşuna hazırız.” ifadelerini kullandı.

NASA, Dragonfly aracının sekiz rotora sahip olacağını ve büyük bir dron gibi uçacağını söyledi.

NASA yaptığı açıklamada, "Dragonfly 2.7 yıllık temel görevi sırasında, organik kum tepelerinden, binlerce yıl boyunca bir arada yaşamayı sağlayan sıvı suyun ve karmaşık organik malzemelerin bir zamanlar bir arada yaşadığı bir etki kraterinin zeminine kadar çeşitli ortamları keşfedecek" dedi.

Güneş Sistemi'nde olası bir yaşamadan bahsedilen ıslak bir ortama sahip olan iki uydudan biri Europa. Ancak Europa'nın yüzeyi, buzullarla dolu. Bu sebeple Dünya'dan büyük farklılıklar gösteriyor. Titan ise en kalın atmosfer tabakası bulunan uydu olarak Dünya'ya en çok benzeyen gök cisimleri arasında bulunuyor.

TİTAN'I TANIYALIM

Titan, Satürn'ün en büyük uydusudur, yoğun bir atmosferi olduğu bilinen tek doğal uydudur. Dünya dışında, yüzeyinde kararlı sıvı bulundurduğu kanıtlanan 2. gökcismidir. Titan'daki büyük su kütleleri gibi görünen bu okyanusların, metan gazının sıvı hali olduğu görülmüştür.

Güneş'ten yaklaşık 1,4 milyar kilometre uzaklıktadır ve yüzey sıcaklıkları yaklaşık -179 Santigrat derece ve yüzey basıncı Dünya'dan yaklaşık yüzde 50 daha yüksektir.

Satürn'ün uydusu olan Titan, Güneş Sistemi’ndeki ikinci en büyük uydudur. Titan da, Ganymede gibi Merkür’den biraz daha büyüktür. Titan’ın büyük oranda azottan oluşan ve Güneş sistemindeki öteki uyduların hiçbirinde böylesine kalın olmayan atmosferinin, Dünya’nın ilk zamanlarındaki atmosferine benzediği düşünülmektedir. Son gönderilen NASA'nın uzay aracında Titan'da canlıların olabileceği olasılığını arttıran izler görülmüştür. Titan'daki su kütlelerinde ise (metan sıvısı/okyanuslar-göller-denizler)deniz canlıların bulunma ihtimali araştırılmaktadır. Daha önce yapılan araştırma verilerince Titan'ın okyanuslarında bakterilerin var olabileceği bir ortam olduğu düşünülmektedir.

Titan, 25 Mart 1655'te Hollandalı gökbilimci Christiaan Huygens tarafından keşfedilmiştir. Kendisinden önce, 1610'da Galileo Galilei, Galilei uyduları olarak bilinen Jüpiter'in en büyük dört uydusunu keşfetmişti ve teleskop hakkında geliştirmeler yapmıştı. Huygens, Galileo'den esinlenerek kardeşiyle beraber kendi teleskopunu geliştirdi ve geliştirdikleri ilk teleskopla Titan'ı keşfettiler. Keşfin ardından uyduya, Satürn'ün uydusu anlamına gelen latince Saturni Luna adını verdi. Satürn'e yakın başka uyduların keşfedilmesiyle beraber uydunun ismi altıncı uydu anlamında Satürn VI oldu. Bundan sonra da Satürn'e Titan'dan yakın başka uydular keşfedildiği halde karışıklık olmaması için Titan'ın ismi Satürn VI olarak kaldı. 1847'de Yunan mitolojisinden esinlenilerek uydunun ismi Titan oldu. Bu yüzden Titan her ne kadar Satürn VI olarak adlandırılmış olsa da Satürn'e yakınlık bakımından 19. sırada olan bir uydudur.