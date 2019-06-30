NASA'nın yardımınıza ihtiyacı var: Uzayda bitki yetiştirmeyi biliyor musunuz?

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NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ve uzayda yenilebilir bitkiler yetiştirmek için kullanılan sistemleri yeniden icat etmeyi amaçlayan yarışmasına katılmak için tüm fikir sahiplerini çağırıyor.

NASA'nın ortaklığında, Miami'deki Fairchild Tropikal Botanik Bahçesi'nin, "Dünya Ötesinde Büyümek" isimiyle başlatılan yarışma, tün dünyadan fikir sahiplerini bekliyor.

Fairchild ve NASA, uzayda bitki yaşamını sürdürmenin daha fazla yolunu bulmak için 2015 yılında ortak çalışmaya başladı . Botanik bahçesi geçen yaz, büyüyen gıda teknolojisine adanmış bir topluluğun çalışma alanı olan Growing Beyond Earth Innovation Studio'yu desteklemek için NASA'dan yaklaşık 750 bin dolarlık bir bağış aldı.

NASA uzayda insan yaşamını sürdürmeye çalıştığı için, uzun vadeli gıda üretiminin zorluğuyla karşı karşıya. Bu yarışma, uzay gemilerinde "3-D büyüyen bir alan" yaratmak, bitkileri insan müdahalesi olmadan korumak ve robotik, otomatik bir dikim ve hasat sistemi tasarlamak için yeni bir yöntem bulmayı umuyor.

Yarışmaya katılanlar alanlarına göre, biyosfer, mühendislik, tarım ve üretim olarak gruplara ayrılacak. Her gruptan seçilen bir kazananla birlikte profesyonel, kolej ve lise takımları olmak üzere üç kategori oluşturulacak.

Her kategorinin galipleri, 2020 Milletler Yılı Yıllık Konferansına katılmak ve gelecekteki NASA misyonları üzerinde değerlendirilmek üzere maaş alacaklar.

Daha fazla bilgi edinmek veya yarışmaya katılmak için www.instructables.com/contest/beyondEarth adresini ziyaret edebilirsiniz.