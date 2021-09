NASA'nın keşif aracı Mars'tan ilk kaya örneğini aldı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1 Eylül'de keşif aracından gelen verilerin, Mars'tan ilk kaya örneğinin başarıyla alındığını gösterdiğini açıkladı.

Alınan örneklerin aracın dünyaya dönmesinden sonra bilim insanlarına kızıl gezegende milyarlarca yıl önce hayat olup olmadığını araştırmalarına yardımcı olması bekleniyor.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.

It's official: I've now captured, sealed, and stored the first core sample ever drilled on another planet, in a quest to return samples to Earth. It's the first in a one-of-a-kind Martian rock collection. #SamplingMars



