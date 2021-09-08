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08 Eylül 2021 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 14:30:00

NASA'nın keşif aracı Mars'tan ilk kaya örneğini aldı

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının Mars'a gönderdiği Perseverance keşif aracının Mars'tan ilk kaya örneğini aldığı bildirildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1 Eylül'de keşif aracından gelen verilerin, Mars'tan ilk kaya örneğinin başarıyla alındığını gösterdiğini açıkladı.

Alınan örneklerin aracın dünyaya dönmesinden sonra bilim insanlarına kızıl gezegende milyarlarca yıl önce hayat olup olmadığını araştırmalarına yardımcı olması bekleniyor.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

Geçen ay Perseverance'ın Mars'tan ilk örnek alma denemesi başarısız olmuş, bunun üzerine NASA yeni bir protokol geliştirmişti.

Etiketler : abd ulusal havacılık ve uzay ajansı nasa mars keşif aracı kaya perseverance teknoloji haberleri
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