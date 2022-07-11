Saatler kaldı! NASA paylaşacak

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11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:10:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:10:00

NASA'nın James Webb teleskobunun ilk tam renkli fotoğraflarını paylaşmasına saatler kaldı

Kaynak: AA

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Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötede görüntü toplayan teleskop, uzayın gizemlerine kapı açıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), uzayın derinliklerini gözlemleyen James Webb Uzay Teleskobu ilk tam renkli fotoğraflarını sunmaya hazır.

Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötedeki James Webb teleskobunun kaydettiği görüntüler, 12 Temmuz'da ABD saatiyle 10.30'da yayınlanacak.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.

Webb'in 6 aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından yayınlanacak ilk renkli görüntüler, gelecekteki bilim görevlerinin başlangıcını temsil edecek.

Uzayın gizemlerine kapı aralayan teleskobun "net ve iyi odaklanmış" görüntüler yakalayabildiği ve beklenenin üzerinde optik performans sergilediği bilgisi paylaşılıyor.

Bu zamana kadar en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb'in sunacağı görüntüler, evrenin oluşumu ve olası başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıyor.

Teleskobun 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.

NASA, görüntülerin yayınlanmasına günler kala kozmik nesnelerin ne olduğunu açıkladı

Uzayseverleri heyecanlandıracak ve uzayın kapılarını aralaması beklenen görüntülerin ne olduğu NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsünden uzmanlar komitesi tarafından belirlendi.

Paylaşılacak ilk görüntülerde 7 bin 600 ışık yılı ötedeki devasa gaz bulutu Karina Bulutsusu ve 2 bin ışık yılı uzaklıkta sönmekte olan bir yıldızı çevreleyen Güney Halka Bulutsusunun yer alacağı bilgisi paylaşılıyor.

Dünya'dan yaklaşık 1150 ışık yılı uzaklıkta yer alan ve 2014'te keşfedilen "WASP-96b" adlı dev gaz kütlesinin görüntüsünün ışık ve ses analiziyle incelenerek bilgileri açığa çıkarması bekleniyor.

"Sıcak Satürn" kategorisindeki bir gaz gezegeni olan WASP-96b, bugüne dek keşfedilen öte gezegenler arasında bir atmosfere sahip olup bulutsuz olan ilk gezegen olarak biliniyor.

Bir diğer görüntünün ise "Stephan'ın Beşlisi / Stephan's Quintet" isimli yaklaşık 290 milyon ışık yılı ötedeki galaksi topluluğu olduğu belirtiliyor.

"SMACS 0723" isimli kozmik nesne de görüntüsü paylaşılacaklar listesinde son sırada yer alıyor.

Bilim insanları, teleskobun kızılötesi becerisinin 13,8 milyar yıl önce yaşanan Büyük Patlama zamanlarına kadar gidebilmeye imkan sunduğuna işaret ediyor.

Etiketler : ABD Havacılık ve Uzay Ajansının NASA kızılötesi
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