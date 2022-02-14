NASA'dan iki yeni güneş görevi

NASA, Güneş'in dinamiklerini, Güneş-Dünya bağlantısını ve sürekli değişen uzay ortamını anlamaya yardımcı olmasına yönelik MUSE (Multi-slit Solar Explorer) ve HelioSwarm olarak adlandırılan iki yeni Güneş görevi seçtiğini duyurdu.

Bu görevlerin, evren hakkında daha derin bilgiler sağlayacağı ve astronotları, uyduları ve GPS gibi iletişim sinyallerini korumaya yardımcı olacak kritik bilgiler sunacağı ifade edildi. MUSE'nin görevi, Güneş'in ısınmasını ve patlamaları araştırmak.

'Çok Yarıklı Güneş Gezgini (MUSE)' ve 1 merkez uzay aracı ve 8 eş yörüngeli küçük uydudan oluşan 'HelioSwarm' güneşin etkilerini araştıracak.

