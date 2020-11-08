NASA'dan çarpışma uyarısı

SpaceMobile adı verilen bu ağ işletmesi, her şey yolunda giderse cep telefonlarına doğrudan bant genişliği sağlamayı hedefliyor. Fakat NASA, SpaceMobile ağının, gözlem yapan A-Train grubunu tehdit edebileceğini açıkladı. Ayrıca ticari uzay aracının dünya yörüngesinin önemli bir bölümünde de çarpışma riskini artıracağı belirtildi.

