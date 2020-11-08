08 Kasım 2020 Pazar 17:57:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 09:58:00
NASA'dan çarpışma uyarısı
Teksas merkezli AST&Science firmasının dünya yörüngesinde yaklaşık 450 mil (720 km) ve 243 uyduya kadar çıkabilecek bir ağ işletmesi teklifi NASA'yı korkuttu.
SpaceMobile adı verilen bu ağ işletmesi, her şey yolunda giderse cep telefonlarına doğrudan bant genişliği sağlamayı hedefliyor. Fakat NASA, SpaceMobile ağının, gözlem yapan A-Train grubunu tehdit edebileceğini açıkladı. Ayrıca ticari uzay aracının dünya yörüngesinin önemli bir bölümünde de çarpışma riskini artıracağı belirtildi.