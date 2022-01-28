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28 Ocak 2022 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 14:00:00

NASA'dan 1 milyon dolarlık yarışma

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzun süreli uzay görevleri ile ilgili dikkat çeken bir yarışma başlattı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzun süreli uzay görevleri ile ilgili dikkat çeken bir yarışma başlattı. 1 milyon dolarlık ödül havuzunun bulunduğu yarışmada, astronotlara yemek yapacak bir teknoloji fikrinin geliştirilmesi gerekiyor. Dileyen herkes bu yarışmaya katılabiliyor. Dileyen herkesin katılabildiği yarışma kapsamında, ucuz ama etkili bir gıda teknolojisi isteniyor. Diğer her şeyden önce bu teknolojinin astronotları doyurması ve lezzetli yemekler üretebilmesi gerekiyor. Ancak bunu yaparken hem kaynak tüketimi az olacak hem de gıda üretimi sırasında ortaya çıkacak atıkların minimum düzeyde olması şart.

NASA'nın 1 milyon dolarlık yarışma başlatmasının nedeni, uzun süreli uzay yolculuklar. NASA yetkilileri, Mars gibi uzak diyarlara gidilmesi gibi görevlerde önceden paketlenmiş gıdaların yetersiz olacağını belirtiyorlar. Üstelik önceden paketlenmiş gıdalar, uzun süreli görevlerde sağlıklı da olmayacak. İşte bu yüzden, bununla ilgili yeni bir teknoloji geliştirilmesi ve astronotlara taze yemek yapılması gerekiyor. Yarışmanın amacı da tam olarak bu.

NASA tarafından yapılan açıklamalara göre aslında dileyen herkes, bu yarışmaya katılabiliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Yarışmaya para kazanmak için katılan kişi ya da ekiplerin ABD'li olmaları ya da ABD'de yaşıyor olmaları gerekiyor. Ancak yabancı uyruklular, bir takıma dahil olabiliyorlar ve paradan üzerlerine düşeni alabiliyorlar. Yani bir Türk olarak da bir takıma girip para kazanabilirsiniz.

Etiketler : ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA YARIŞMA
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