VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
Malazgirt Zaferi'nin 951.yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi devam ediyor
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Rus Duma Konseyi Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıları kınadı
Başkan Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Ma-on tayfunu Çin kıyılarına ulaştı
Şarkıcı Gülşen adliyeye sevk edildi
Nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşları Kars'ta görüntülendi
İstanbul Tersanesi Komutanlığı donanmanın Mavi Vatan'daki 'kalesi' oldu
Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı tarihte ilk defa kesildi
Dünyada maymun çiçeği vaka artışları son bir haftada yüzde 21 azaldı
Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik Resmi Gazete'de
TFF Başkanı Büyükekşi: Dünyanın en güzel şehri, Avrupa'nın en büyük futbol finali için hazır
Beşiktaş'ın yeni transferi Kerem Atakan Kesgin'in Dele Alli heyecanı
Süper Lig'in 4. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu
Bakan Ersoy'dan Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki
NASA, yeni nesil mega roketini test uçuşu için Ay'a göndermeye hazırlanıyor
Başkan Erdoğan ve Bakan Soylu'ya yönelik tehdit içeren konuşmalara soruşturma
MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı
Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
"Faizleri artırmak arz tarafındaki problemleri kötüleştirebilir"
Batı dünyasından Arakanlı Müslümanlara şiddeti durdurması için Myanmar'a çağrı
Putin, Rus ordusundaki asker sayısını 137 bin artırıyor
25 Ağustos 2022 Perşembe 17:18:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 17:19:00

NASA, yeni nesil mega roketini test uçuşu için Ay'a göndermeye hazırlanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni nesil mega roketiyle geçmişte Ay uçuşlarıyla yakaladığı şöhreti yeniden kazanmaya hazırlanıyor.

NBC News'in haberine göre, NASA, gelecek pazartesi Florida'da yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatacak.

Kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının, Cape Canaveral'da Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması, Ay'ın etrafında 6 haftalık Artemis 1 test uçuşundan sonra Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.

Uçuş, astronotları taşımaya hazır olup olmadığını anlamak için dünyanın en karmaşık ve güçlü roket gemisi olduğu düşünülen SLS-Orion uzay aracını, zorluk testinden geçirmeyi hedefliyor.

SLS'nin, NASA'nın Apollo Projesi sırasında uçurduğu Satürn V roketlerinden bu yana inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemini temsil ettiği belirtiliyor.

SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'den ismini alan programla NASA, en erken 2025 yılında astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini, Mars'a insan göndermeyi amaçlayan daha iddialı uzay yolculuklarına giden yolda bir sıçrama tahtası görevi görerek uzun vadeli bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor.

Etiketler : nasa roket ay uzay aracı
Hande sonuna kadar haklı

Hande sonuna kadar haklı
‘Poşetten Kanatlar'la

‘Poşetten Kanatlar'la
Küslük bitti

Küslük bitti
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Çocuklarıyla eğlendi

Çocuklarıyla eğlendi
İmparatoriçenin doğum günü

İmparatoriçenin doğum günü
Kızının çektiği ilk fotoğraf

Kızının çektiği ilk fotoğraf
Bodrum gecesi

Bodrum gecesi
Azerbaycan'da Somer Şef sanıldı

Azerbaycan'da Somer Şef sanıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes