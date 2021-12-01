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01 Aralık 2021 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 15:30:00

NASA uzay yürüyüşünü erteledi

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), planlanan uzay yürüyüşünü yüksek hızda seyreden uzay enkazının yaratacağı potansiyel tehlike sebebiyle ertelediğini açıkladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), planlanan uzay yürüyüşünü yüksek hızda seyreden uzay enkazının yaratacağı potansiyel tehlike sebebiyle ertelediğini açıkladı. NASA astronotların, uzay yürüyüşü yaparak arızalı bir anten sistemini değiştirmesi planlanıyordu.

YÖRÜNGEDE 27 BİNDEN FAZLA ENKAZ VAR

Uzay çöpü veya uzay enkazı, insanlar tarafından uzayda bırakılan görevini tamamlamış veya bozulan ölü uydu parçaları için kullanılan bir terimdir. Ayrıca, bir roketten ayrılan enkaz parçaları veya boya parçaları gibi daha küçük parçalar da uzay enkazı sayılmaktadır. NASA Dünya yörüngesinde 27 binden fazla parça enkaz bulunduğunu ve bazı parçaların takip edilemeyecek kadar küçük olduğunu belirtti. Ancak küçük de olsa bu enkaz parçaları, çok yüksek hızda ilerlediği için insanlı uzay uçuşlarını ve robotik görevleri tehdit ettiği belirtildi.

Etiketler : uzay yürüyüşünü erteledi Uzay çöpü NASA
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