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07 Temmuz 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 18:00:00

NASA şokta: Ay'a fırlatılan uyduyla iletişim kesildi

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NASA, Artemis görevleri öncesinde kritik rol oynayacak CAPSTONE uydusuyla iletişimi kaybetti.

NASA, Artemis görevleri öncesinde kritik rol oynayacak CAPSTONE uydusuyla iletişimi kaybetti. Uzay aracının Dünya'dan 285 bin kilometre uzakta olduğu belirtildi. Uzay aracını NASA adına kontrol eden Advanced Space ajansı, ekibin araçla yeniden iletişim kurmak için çalıştığını açıkladı. Ajans tarafından yapılan açıklamada aracın, açıklama paylaşıldığı anda Dünya'dan 285 bin kilometre uzakta olduğu belirtildi. Aracın iletişim kopana kadar planlandığı şekilde hareket ettiği ifade edildi.

Etiketler : NASA Advanced Space ajansı CAPSTONE uydusu
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