NASA şokta: Ay'a fırlatılan uyduyla iletişim kesildi

NASA, Artemis görevleri öncesinde kritik rol oynayacak CAPSTONE uydusuyla iletişimi kaybetti. Uzay aracının Dünya'dan 285 bin kilometre uzakta olduğu belirtildi. Uzay aracını NASA adına kontrol eden Advanced Space ajansı, ekibin araçla yeniden iletişim kurmak için çalıştığını açıkladı. Ajans tarafından yapılan açıklamada aracın, açıklama paylaşıldığı anda Dünya'dan 285 bin kilometre uzakta olduğu belirtildi. Aracın iletişim kopana kadar planlandığı şekilde hareket ettiği ifade edildi.

