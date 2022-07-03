NASA, robot sürüsüyle uzaylı arayacak





NASA, uzaylı çalışmaları için diğer gezegenlerde okyanusları aşan mini bir robot sürüsü oluşturmak istiyor. Uzay ajansı için bir uzman, suların derinliklerinde bir sürü telefon boyutunda bot gönderebilen bir buz eritme sondası için fikir buldu.

NASA, uzaylı planıyla, Jüpiter'in uydusu Europa'nın ya da Satürn'ün uydusu Enceladus'un buzlu kabuğunun altındaki yaşam belirtilerini bulmaya yardımcı olacak. Fon sağlandıktan sonra iki yıl içinde prototipler oluşturulmaya başlanacak.