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04 Ağustos 2022 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 18:30:00

NASA Ay'a koyun gönderecek

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ESA "astronotu" Shaun the Sheep (Koyun Shaun) Artemis 1 ile Ay'a gönderilecek.

NASA, Ay'a gerçekleştirilecek misyona hazırlanmaya devam ediyor. Artemis 1 görevi kapsamında insansız bir roket fırlatmayı planlayan NASA, uçuş mankeni olarak bir animasyon karakterini seçti. ESA "astronotu" Shaun the Sheep (Koyun Shaun) Artemis 1 ile Ay'a gönderilecek.

Etiketler : NASA Ay NASA AY KOYUN ESA
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