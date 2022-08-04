NASA Ay'a koyun gönderecek

NASA, Ay'a gerçekleştirilecek misyona hazırlanmaya devam ediyor. Artemis 1 görevi kapsamında insansız bir roket fırlatmayı planlayan NASA, uçuş mankeni olarak bir animasyon karakterini seçti. ESA "astronotu" Shaun the Sheep (Koyun Shaun) Artemis 1 ile Ay'a gönderilecek.

