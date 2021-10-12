Türk SİHA'larına bir talip daha!

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12 Ekim 2021 Salı 07:00:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 08:05:00

Müzakereleri başlattılar... 12 adet Bayraktar TB2 alacaklar

Kaynak: CNN Türk

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Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği SİHA'lar bir ülkenin daha radarına girdi. Doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın BAYKAR ile müzakerelere başladığı ve 12 adet Bayraktar TB2 almayı planladığı açıklandı.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen SİHA'lar, Karabağ, Libya ve Suriye gibi cephelerde gösterdiği başarılardan dolayı tüm dünyada adından söz ettiriyor. Türk yapımı silahlı insansız hava araçları (SİHA) şimdi de Ruanda'nın radarına girdi.

CNN Türk'ün Africa Intellegence'tan aktardığı habere göre Doğu Afrika ülkesi Ruanda, Türkiye'den SİHA almak için görüşmelere başladı. Haberde Ruanda'nın en az iki set yani 12 adet bayraktar TB2 SİHA tedarik etmek için müzakere yürüttüğü belirtildi.

Ruanda, Şubat 2021'de Türkiye'den 15,9 milyon dolarlık savunma sanayi teçhizatı satın almıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Vincent Biruta, 7 Eylül'de Ankara'da yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Spor, eğitim, sanayi ve protokol alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını açıklamıştı.

Etiketler : SİHA libya karabağ Yerli ve milli Mevlüt Çavuşoğlu
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