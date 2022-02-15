Milli Muharip Uçak'ın Asya seferi

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15 Şubat 2022 Salı 14:00:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 14:00:00

MMU Asya pazarında ilk kez sergileniyor

Kaynak: İHA

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Asya'nın önemli havacılık organizasyonlarından Singapur Airshow'a katılmaya hazırlanan TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak'ın birebir modelini ilk kez Asya pazarında sergileyecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 15-18 Şubat tarihleri arasında Asya'nın en önemli havacılık organizasyonları arasında yer alan ve iki yılda bir olmak üzere gerçekleştirilen Singapur Airshow'a katılıyor.

İHA'da yer verilen habere göre, Milli Muharip Uçak'ın birebir modelini ilk kez Asya pazarında sergileyecek olan şirket, geliştirdiği diğer platformların 1/7 maket modelleri ile aynı fuarda ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

Son dönemde Malezya'da açtığı ofis ile Asya pazarında savunma sanayii ve havacılık alanında ortak yeni projeler geliştirmek için çalışmalarına hız veren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Kazakistan ile gerçekleştirdiği ANKA İnsansız Hava Aracı satış anlaşması ile de 2021 yılında Asya pazarında adından sıkça söz ettirmişti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde seri üretim çalışmaları devam eden HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ile Malezya'nın açtığı jet eğitim uçağı ihalesine katılan şirket, önümüzdeki dönemde diğer platformları için de önemli çalışmalar gerçekleştirmeyi ve bu pazardaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

SİNGAPUR AİRSHOW'DA YER ALACAK OLMANIN HEYECANI İÇİNDEYİZ"

Singapur Airshow hakkında da görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Singapur Airshow'da bir kez daha yer alacak olmanın heyecanı içindeyiz. Asya pazarına önem veriyoruz. Malezya ve Kazakistan başta olmak üzere bu büyük pazardaki varlığımızı güçlendirmek adına hem akademik alanda hem de üretim odaklı olarak iş birliklerimizi artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız vereceğimiz bir dönem için önemli adımlar atmaya kararlıyız. Asya ülkeleri ile tarihten gelen yakın ilişkilerimizi havacılık alanında geliştirmek adına yeni iş modelleri üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Singapur Airshow'a ülke ve şirketlerden katılacak olan askeri ve sivil temsilciler ile bir araya gelerek kapasite geliştirmek adına önemli görüşmeler gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Etiketler : SİNGAPUR AİRSHOW HÜRJET MMU
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