Milli zırhlı askeri araç Derman NATO yolunda

Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş’nin Mersin’in Tarsus İlçesi’ndeki tesislerinde üretilen, zırhlı askeri lojistik destek aracı ‘Derman’, dünya savunma pazarlarında görücüye çıkmaya hazırlanıyor. NATO test süreçleri devam eden Derman, bu sürecin Türkiye etabını da başarıyla geçti.



NATO HEYETİ TARSUS'TA

Tarsus’a gelen NATO heyetinin gözetiminde gerçekleşen testlerde tam not alan Derman, şimdi İngiltere’deki MIRA Test Merkezi’ndeki sınava hazırlanıyor. NATO ordularının ihtiyacına göre geliştirilen ve zorlu arazi şartlarını ‘8 çarpı 8’ özelliğiyle kolaylıkla aşan 517 beygir gücündeki Derman, testlerden sonra yüzde 70 oranında yerli özelliğiyle seri üretime geçecek. IDEF 2019 Fuarı’nda tanıtılan ve yoğun ilgi gören Derman, İngiltere’deki testlerin ardından ekimde Almanya’da düzenlenecek savunma fuarına katılacak. Mersin’de önceki gün yapılan testlerde aracın tam kapasiteyle motor çalışma gücü ölçüldü. Kasasına 48 ton yükleme yapılan Derman, arkasına bağlanan ve motur freni devreye sokulan 35 tonluk bir kamyon kum ve asfalt zeminlerde çekmeyi başardı. Araç, 40 derece sıcakta gerçekleştirilen testlerde tam not aldı.

SERİ ÜRETİMLE YERLİLİK ARTACAK

Testlerin ardından gazetecilere bilgi veren Koluman Otomotiv Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, şunları söyledi: "TSK ile uzun yıllar çalışmış bir firmayız. TSK’nın lojistik destek aracı ihtiyaçlarını da biliyor ve takip ediyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı, 134 tank taşıyıcı, 65 konteyner taşıyıcı ve 277 kurtarıcı olmak üzere toplam 476 araç alımlık bir ihaleye çıkacak. Bu kapsamda cesaretlendik ve Derman’ı geliştirdik. İhracat hedeflerimizi de belirledik. Derman’ın Türkiye’deki testleri tamamlandı, sıra İngiltere’de. Derman’ın yerlilik oranı yüzde 70 olacak. Bu oran seri üretimle artacak.”





NATO’DAN SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANACAK

İngiltere'de düzenlenecek olan testlerde ise Derman’ın zorlu arazi şartlarına dayanıklılığı, elektronik aksamları, araç içinden ayarlanan lastik basınç ayarı ve lastik onarım sistemleri ölçülecek. Derman bu testlerden de yine başarıyla çıkarsa ‘NATO Sertifikası’ almaya hak kazanacak.



(Akşam)