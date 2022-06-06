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06 Haziran 2022 Pazartesi 20:17:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 20:18:00

Milli savunma teknolojileri EFES-2022'de sergileniyor

Kaynak: AA

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam eden EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda ilk defa kullanılacak silah ve savunma sistemlerinin de bulunduğu teknolojiler sergiyle tanıtılıyor. Sergi, 9 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla devam eden tatbikat kapsamında Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde Savunma Sanayi Sergisi açıldı.

43 Türk savunma sanayisi şirketinin teknolojilerini görücüye çıkardığı sergide ilk kez tanıtılan sistemlerle tatbikatın fiili atışlı bölümünde kullanılacak bazı ürün ve sistemler de sergileniyor.

Sergi, SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden mühimmatlara, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin katılımcı ülkelerce sahada görülmesine olanak sağlıyor.

Bu yılki tatbikatta kullanılacak araç ve silah sistemleri arasında yer alan ve TÜBİTAK desteğiyle Lentatek tarafından geliştirilen kamikaze insansız hava aracı Kargı da sergide ilk kez görücüye çıktı. Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Kargı Projesi, düşman entegre hava savunmasında yer alan radarları ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerini baskı altına alıp tahrip edebilme özelliğine sahip bulunuyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN YERLİ SİSTEMLERİ MERAKLILARINI BEKLİYOR

Sergide yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ve 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalanan Akıncı TİHA, Barış Pınar Harekatı'nda da kullanılan 800 metre menzilli, ayarlanabilen tetik hassasiyetli KNT-76 keskin nişancı tüfeği, VİHA (vurucu insansız hava aracı) ve Kaideye Monteli Cirit Silah Sistemi yerli ve yabancı ilgililer tarafından incelendi.

Kirpi-2, Kobra-2 ve Vuran taktik tekerlekli zırhlı aracı, Kirpi-2 patlayıcı madde ve şüpheli cisim imha aracı, 106 mm'lik havan ile aydınlatma mühimmatı kullanarak atış icrası, Proton Elic tünel tespit cihazı ve PARS OMTAS kuleli tekerlekli aracı ile 35 mm'lik modernize çekili top (hava savunma sistemi) gibi ürünler de serginin öne çıkan teknolojileri arasında yer aldı.

Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde 20 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikata 13'ü fiili birlikle olmak üzere 37 ülkeden binden fazla müttefik personel ve toplam 10 binden fazla personel katılıyor.

Efes-2022 Tatbikatı Savunma Sanayi Sergisi, 9 Haziran'a kadar açık kalacak.

Etiketler : Türkiye Savunma Sanayi Tatbikat
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