21 Ekim 2020 Çarşamba 12:05:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 13:11:00
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Testi başarıyla tamamladı!
Kaynak: AA
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MSB: Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401'inci Test Filo Komutanlığımız tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildi'' açıklamasında bulundu.
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