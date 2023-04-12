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12 Nisan 2023 Çarşamba 07:44:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 07:44:00

Milli Muharip Uçak'ta yeni gelişme: TEI Genel Müdürü 'Dünyanın en iyilerinden olacak' sözleriyle duyurdu

Kaynak: AA

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Milli Muharip Uçak için yerli motor üretiminin önünü açacak TEI-TF6000 motorlarının bu yıl çalışacağı belirtildi. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Akşit, TEI-TF6000'in gerçek anlamda bir askeri turbofan motoru olduğunu belirterek, "Dünyanın en gelişmiş motorlarından biri olacak" dedi.

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yerli motoruna giden yolda, geliştirdikleri TEI-TF6000 ve TEI-TF10000 motorlarının birer basamak olacağını bildirdi.

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), havacılık motorlarının farklı irtifa koşullarında test edilmesine olanak sağlayan mobil motor test ünitesi geliştirdi.

TEI'nin 8 metre eni, 14 metre uzunluğundaki motor test bremzesi, modüler yapısıyla bir günde kurulabiliyor.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, AA muhabirine, motor test bremzelerinin motorun bağlanarak bütün özelliklerinin test edilebildiği sistemler olduğunu söyledi.

Motor güçlerinin artmasıyla testleri için devasa binaların ve büyük sistemlerin gerektiğini anlatan Akşit, "Burada en büyük zorluklardan birisi motoru gerçek bir uçağa takıp gökyüzüyle buluşturmadan yüksek irtifa şartlarında test edebilmektir. Farklı şartlarda test edilmesi gerekiyor ki uçuştaki en kötü şartlarda bile motorun davranışından ve sorunsuz uçabileceğinden emin olalım." diye konuştu.

- "TASARIMININ TAMAMI TEI'YE AİT"

Mahmut Faruk Akşit, TEI olarak mühendisliklerine güvenerek bütün motor test bremzesini tırlara yüklenebilecek şekilde modüler olarak böldüklerini belirterek, şunları aktardı:

"3-4 konteyner olacak şekilde bölerek, tamamen modüler bir motor test bremzesi geliştirdik. Tasarımının tamamı TEI'ye ait. Yüksek irtifaya sahip, Türkiye'nin doğusundaki dağlarımıza bakıyoruz. Mesela Ağrı Dağı olabilir. Bizim geliştirdiğimiz mobil motor test bremzesini Ağrı Dağı'na götürüp kurarak test yaptığınızda aslında 17 bin ila 20 bin feette test gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu da gerçek uçuş şartlarına çok yakın oluyor. Bir aksilik olmazsa bu yıl içinde ilk testlerimizi Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek yerlerinde yapacağız."
Etiketler : Doğu Anadolu TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşi Motor güçleri

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