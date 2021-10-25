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25 Ekim 2021 Pazartesi 11:02:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 11:02:00

Milli Muharip Uçak'ta önemli eşik! MMU'nun APU'su İçin Sözleşme İmzalandı

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Heyecanla beklenen Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak 'Yardımcı Güç Ünitesi' için TRMotor ile sözleşme imzalandığı açıklandı. Milli Muharip Uçak'ın (MMU) 18 Mart 2023'te hangardan çıkması bekleniyor.

Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçak'ta kritik bir eşik daha aşılıyor. MMU'da kullanılacak "Yardımcı Güç Ünitesi" için TRMotor ile sözleşme imzalandı.

Twitter hesabından açıklama yapan TRMotor Genel Müdürü Dr. Osman Dur, "Bir süre önce TUSAŞ ın yapmış olduğu MMU yardımcı güç ünitesi (APU) ihalesini TRMOTOR AŞ nin aldığı ve sözleşme görüşmelerine başlandığı basına duyurulmuştu. Artık hem ülkemizin kırmızı çizgileri hem de MMU nun isterlerini sağlayan sözleşme imzalanarak hızla çalışmalara başlandı!" dedi.

MİLLİ MUHARİP UÇAK İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçak (MMU) için ülkedeki tüm kabiliyetler bir araya getirilerek, kapsamlı bir çalışma yapılıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, 18 Mart 2023'te Milli Muharip Uçağın hangardan çıkacağını duyurmuştu.

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.

MMU ÜSTÜN HAVA HÂKİMİYETİNİ:

- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

- Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş

- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü

ile sağlamaktadır.

Etiketler : MMU ÜSTÜN Yeni Silahlar Yapay Zekâ Nöral Ağ Desteğiyle Havaya Muharebe Menzili
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