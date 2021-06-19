  • BIST
    1391.06
  • Dolar
    8,7540
  • Euro
    10,3906
  • Altın
    495,6700
İstanbul
17 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Muharip Uçak'ın yazılımları Antalya'da yapılacak!
Yerli üretim SAR-762-MT ve SAR-56 ilk kez görücüye çıktı
Darbeci Halife Hafter'e bağlı milisler, Libya-Cezayir sınırını kapalı askeri bölge ilan etti
Başkan Erdoğan: İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz
Sınırda biri PKK'lı 4 kişi yakalandı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 480 yeni vaka
Pek çok bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor
ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltıyor
5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'de
DSÖ'den 'Kovid-19 Delta varyantı' uyarısı
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 601 bin 574'e yükseldi
Köylere mutluluk götüren öğretmenler
Kızılay'ın gönüllü ordusu büyüyor
Salda Gölü atlı jandarmaya emanet
'Vefa'lı yıl dönümü
Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'kripto para' uyarısı: Resmi banka hesaplarında saklanmalı
Başkan Erdoğan'dan Reisi'ye tebrik mesajı
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, 'gaybubet evi'ne giderken yakalandı
4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
İstanbul Kartal'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Demet'in vücudu Carla'dan
‘Kırmızı Oda'ya veda
40 sene İlker'i beklemiş
19 Haziran 2021 Cumartesi 22:27:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 22:27:00

Milli Muharip Uçak'ın yazılımları Antalya'da yapılacak!

ABONE OL

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. arasında bir anlaşma yapıldı. Buna göre, Milli Muharip Uçak'ın yazılımları Antalya'da gerçekleştirilecek.

Savunma sanayii alanında önemli projeler yürüten uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uydu gibi uzay sistemleri geliştiren TUSAŞ ile Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent arasında Ar-Ge alanı kira sözleşmesi imzalandı.

İlk etapta 1000 metrekarelik alanda 100 Ar-Ge personeliyle faaliyete başlayacak şirketin, ilerleyen süreçte personel sayısını 500'e ulaştırması bekleniyor.

"Üniversitemiz teknoloji ve sanayi alanında da söz sahibi olacak"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin savunma sanayii alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiği söyledi.

TUSAŞ'ın Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te yer almasının hem üniversite hem de şehir için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Özkan, "Bilimde, turizmde, tarımda başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren üniversitemiz ve şehrimiz bundan böyle teknoloji ve sanayi alanında da iddialı ve söz sahibi olacak" dedi.

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz da Türkiye için önemli projeler gerçekleştiren TUSAŞ'ı Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'e kazandırmaktan gurur duyduklarını anlattı.

TUSAŞ'ın kendi binasını, yap-işlet-devret modeliyle Teknoloji Vadisi'nde yapması için Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile ayrı bir sözleşme imzalayacağı da açıklandı.

Etiketler : Savunma sanayii TUSAŞ Akdeniz Üniversitesi
Doğum yapana kadar sahnelerde

Doğum yapana kadar sahnelerde
Rolüyle sınırları aştı

Rolüyle sınırları aştı
Hatası 30 saat uçurdu

Hatası 30 saat uçurdu
Seda Sayan'a benzemeye gelmiş

Seda Sayan'a benzemeye gelmiş
19 yıl sonra farklı ‘Zor'!

19 yıl sonra farklı ‘Zor'!
‘Nalan' için buluştular

‘Nalan' için buluştular
Çalışabildiğim için şanslıyımm

Çalışabildiğim için şanslıyımm
24 Haziran'da ‘Kazara Aşk'

24 Haziran'da ‘Kazara Aşk'
final sonrası doğaya kaçtı

final sonrası doğaya kaçtı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER