Milli Füze Sistemi K+'ların teslimatı devam ediyor

Milli Füze Sistemi K+'ların teslimatı devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz! TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi'nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.