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09 Şubat 2022 Çarşamba 19:11:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 19:11:00

Milli Füze Sistemi K+'ların teslimatı devam ediyor

Kaynak: İHA

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Füze Sistemi K+'ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatının devam ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz! TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi'nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Etiketler : İsmail Demir Savunma Sanayii Füze Sistemi
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