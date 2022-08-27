Milli denizaltı ile yeni tip denizaltılar, Türk donanmasının gücüne güç katacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen yeni tip denizaltı projesi kapsamında üretilecek denizaltıların inşası, Kocaeli'deki Gölcük Tersane Komutanlığında tüm hızla devam ediyor.

Havadan bağımsız tahrik sistemi sayesinde haftalarca su altında gizlilik içinde harekat yapabilme özelliğiyle Türk Deniz Kuvvetlerinin mavi sulardaki en önemli unsurlarından biri olacak Reis sınıfı denizaltılar, birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özellikleriyle dikkati çekiyor.

Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılacak denizaltıların 2027 yılına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılması hedefleniyor.

MİLDEN PROJESİ'NDE ÖN TASARIM AŞAMASINA GEÇİLDİ



Türk Deniz Kuvvetlerinin yerli ve milli imkanlarla üretilmiş denizaltılarla güçlendirilmesi amacıyla başlatılan Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi'nde de ana ve yardımcı sistemlerin detaylandırıldığı ön tasarım aşamasına geçildi.

Gölcük Tersanesi'nde milli denizaltı için kurulan ve şimdilik 28 personelin görev yaptığı Dizayn Proje Ofisi'nde çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Ön tasarım çalışmaları kapsamında platformda yer alacak ana ve yardımcı sistemlerin tasarımları detaylandırılıyor.

"EN KISA SÜREDE DONANMAMIZA TESLİM ETMEK İSTİYORUZ"



Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı, AA muhabirine, daha önce yapılanlara göre büyük ve platform bazında ilave imkan ve kabiliyetlere sahip olacak yeni tip denizaltı projesiyle ilgili heyecan duyduklarını söyledi.

Projenin fiili olarak 2015'te başladığını anımsatan Saygılı, "Birinci denizaltımızın şu anda liman kabul testleri devam ediyor, yıl sonuna kadar da donanmamıza teslim etmeyi hedefliyoruz. Yine mayısta projenin ikinci denizaltısını yüzer havuza çekmiştik. Üçüncü denizaltının da inşa faaliyetleri hızla devam ediyor. Şu anda Gölcük Tersanesi Komutanlığında aslında projenin kapsadığı 6 denizaltının da inşası bir bütün olarak devam ediyor. Allah'ın izniyle en kısa zamanda denizaltılarımızın inşasını yaparak donanmamıza teslim etmek istiyoruz." diye konuştu.

Saygılı, en büyük hayallerinin milli denizaltıyı yapmak olduğunu vurgulayarak, şu anda bununla ilgili ciddi dizayn faaliyetinde bulunduklarını kaydetti.

İlgili konsept dizaynını, kavramsal tasarımı tamamladıklarını anlatan Saygılı, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından da 2022'nin başında onaylandı. Şu anda ön dizayn dediğimiz daha ileri dizayn safhasında devam ediyoruz. Kısmetse 2025 yılında milli denizaltımızın inşasına başlayarak 2030'lu yılların başında teslim etmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

"SU YÜZEYİNE ÇIKMADAN HAREKAT YAPABİLME İMKANLARI ARTIRILDI"



Gemi İnşa Başmühendisi Albay Bora Bozduman da yeni tip denizaltı projesinin birinci gemisi Pirireis'in inşasına Eylül 2015'te başlandığını, bu kapsamda 6 denizaltı inşasına devam edildiğini belirterek, "Denizaltılarımız, HY sınıfı yüksek mukavemetli çelikler kullanılarak inşa edilmektedir. İnşası devam eden denizaltılarımızın tam boyu yaklaşık 68 metre, mukavim tekne çapı 6,3 metredir." bilgisini paylaştı.

Bozduman, denizaltıların ana tahrik sistemi olarak 1 gürültü seviyesi düşük ana motor, 2'şer dizel jeneratör ve yakıt pili modülünden oluştuğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Komutanlığımızda inşa faaliyetleri devam eden Reis sınıfı denizaltıların, önceki süreçte inşa etmiş olduğumuz denizaltılardan en önemli farkı, havadan bağımsız tahrik sistemine sahip olmasıdır. Bu sistem özetle, hidrojenle sıvı oksijenin kimyasal reaksiyonu sonucunda açığa çıkan enerjinin kullanılması prensibine dayanmaktadır. Bu sayede denizaltının su yüzeyine çıkmadan harekat yapabilme imkanı önemli ölçüde artırılmaktadır."

Projenin ilk gemisi Pirireis'in liman kabul test faaliyetlerinin sürdüğünü, yıl sonuna kadar teslim edilmesinin hedeflendiğini bildiren Bozduman, "Projemizin ikinci gemisi Hızırreis, 23 Mayıs 2022'de devlet töreniyle yüzer havuza çekilmiştir, yüzer havuzda donatım faaliyetleri devam etmektedir. Diğer gemilerimizin inşa faaliyetleri de ön imalat, montaj ve donatım safhaları olmak üzere farklı seviyelerde devam etmektedir. Tüm projenin 6 denizaltıyı ihtiva edecek şekilde 2027'ye kadar tamamlanması hedeflenmektedir." dedi.

"MİLDEN, FAZLA SİLAH YÜKÜNE SAHİP OLUP UZUN SÜRE SU ALTINDA KALABİLECEK"



Milli Denizaltı Dizayn Proje Ofisi Platform Sistemleri Dizayn Başmühendisi Albay İzzet Emre Afacan da Türkiye'nin MİLDEN Projesi ile denizaltı tasarım kabiliyeti kazanacağına dikkati çekti.

Ofiste halihazırda 23'ü mühendis, 5'i teknik ressam 28 personelin görev yaptığını, proje aşamalarına göre bu sayının artacağını kaydeden Afacan, denizaltı tasarım sürecinin konsept, ön, kontrol ve detay tasarım aşamalarından oluştuğunu söyledi.

Ön tasarım faaliyetleri kapsamında ana ve yardımcı sistemlerin tasarımının detaylandırıldığını belirten Afacan, "Muhtelif sistemler için yerli ve yabancı firmalarla irtibata geçilmekte, tasarım hesapları ve denizaltının ana boyutları, denizaltı tasarım döngüsü içerisinde güncellenmektedir." diye konuştu.

Albay Afacan, MİLDEN prototipi için 2025 başında ilk kaynağın yapılarak inşaya başlanmasının, inşa, test ve tecrübe faaliyetlerinin 2031 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"MİLDEN, yaklaşık 2 bin 700 ton deplasmana, 80 metre üzerinde boya ve havadan bağımsız tahrik sistemine sahip dizel-elektrik bir denizaltı olarak tasarlanmaktadır. Deniz Kuvvetlerimizin gelecekteki harekat ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan MİLDEN, sahip olacağı yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş silah, sistemler ve sensör ile mevcut denizaltılarımıza kıyasla daha uzun süre su altında kalabilecek, daha fazla silah yüküne sahip olacak ve daha derinde harekat icra edebilecektir."