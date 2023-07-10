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10 Temmuz 2023 Pazartesi 18:28:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 18:28:00

Meta'nın yeni sosyal medya platformu Threads, 100 milyon kullanıcıya ulaştı

Kaynak: AA

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Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'e kayıt olanların sayısı 100 milyonu buldu

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Threads hesabından platforma kayıt olanların sayısına ilişkin son verileri paylaştı.

Zuckerberg, "Threads, hafta sonu 100 milyon kayda ulaştı. Çoğunlukla organik talep ve henüz pek çok promosyonu etkinleştirmedik. Sadece 5 gün olduğuna inanamıyorum!" ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlerde, Meta'nın metin tabanlı platformu Threads'in piyasaya sürülmesinden bu yana Twitter'daki kullanıcı trafiğinin yavaşladığı bildirildi.

Öte yandan, ABD'li danışmanlık firması Evercore ISI analistleri, Meta'nın son uygulaması olan Threads'in, gelecek birkaç yıl içinde sosyal medya devi için ciddi oranda nakit sağlayabileceğini öngördü.

Mark Mahaney liderliğindeki Evercore ISI analistleri, Threads uygulamasının günlük 200 milyon aktif kullanıcıya ve gelecek 2 yıl içinde yıllık 8 milyar dolarlık gelire ulaşabileceği tahmininde bulundu.

THREADS, GEÇEN HAFTA KULLANIMA AÇILMIŞTI

Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i 5 Temmuz'da kullanıma sunmuştu.

Arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads ile ilgili açıklamasında Meta, Threads'in, metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğunu bildirmişti.

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedilmişti.

Threads kullanıma açılmasının ardından yoğun ilgi görürken, Twitter, Threads nedeniyle Meta'ya karşı yasal işlem başlatma uyarısında bulunmuştu.

Twitter'in avukatı Alex Spiro, geçen hafta Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, Meta'nın Twitter'ın ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı şekilde kötüye kullandığına dair ciddi endişe duyulduğunu belirtmişti.

Meta'nın geçen yıl eski Twitter çalışanlarını işe aldığına işaret eden Spiro, şirketin kasıtlı olarak bu çalışanları birkaç ay içinde Meta'nın "taklit" Threads uygulamasını geliştirmeleri için görevlendirdiğini iddia etmişti.

Etiketler : Meta sosyal medya Threadse
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