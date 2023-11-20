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20 Kasım 2023 Pazartesi 11:51:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 11:51:00

Mehmetçik'in gücüne güç katacaklar! Yeni milli gemiler yolda

Kaynak: TRT Haber

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Donanmanın yeni gemileri göreve başlamak için gün sayıyor. TCG İstanbul fırkateyni aralık ayında, TCG Akhisar ve Koçhisar deniz karakol gemileri de 2024 yılı içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Reis sınıfı denizaltı TCG Pirireis'in geçici teslimi ise Şubat 2024'te yapılacak.

Deniz Kuvvetleri'nin 'Mavi Vatan'daki milli gücü olacak. Karakol ve erken ihbar faaliyetleri, gelişmiş hava savunma ve su üstü harbi, denizaltı savunma harbi ile üs ve liman savunmasında aktif görev alacak.

MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi, İstanbul Fırkateyni; aralık ayı içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.

Yerlilik oranı yüzde 80 olan F-515 borda numaralı TCG İstanbul fırkateyni, MKE Deniz Topu, ATMACA gemi savar füzesi, GÖKDENİZ yakın hava savunma sistemi gibi modern ve milli silah sistemleri ile donatıldı.

DENİZ KUVVETLERİ'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAKLAR

Milli Açık Deniz Karakol Gemileri de teslim için gün sayıyor. TCG Akhisar'ın Haziran 2024, TCG Koçhisar'ın Ekim 2024'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi öngörülüyor.

Gemiler; istihbarat, gözetleme, keşif, arama kurtarma, terörle mücadele, denizde denetim harekatı ve deniz özel harekatı görevlerinde kullanılacak.

TCG PİRİREİS GÜN SAYIYOR

Denizaltı projelerinde önemli aşama kaydedildi. Reis Sınıfı Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilki TCG Pirireis denizaltısının, Şubat 2024'te geçici teslimi yapılacak.

Denizaltılar havadan bağımsız tahrik sistemine sahip...

Milli Denizaltı Projesi'nde yerli malzemelerle test blokunun inşasına 2024 içerisinde başlanması hedefleniyor.

Etiketler : donanma gemi mehmetçik
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