"Mayın avcısı" göklerde!

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01 Mayıs 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 17:00:00

"Mayın avcısı" Hava Kuvvetlerinde göreve başlayacak

Kaynak: AA

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ASELSAN tarafından geliştirilen ve 2019 yılında Deniz Kuvvetleri envanterine giren Sarper, yakın zamanda Hava Kuvvetlerinde de hizmete başlayacak.

ASELSAN tarafından geliştirilen Sarper Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Sistemi'nin güvenlik güçleri tarafından kullanımı yaygınlaşıyor.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin "Radar Teknoloji Merkezi" olan ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının gelişmiş teknolojiye sahip radar sistemleriyle karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Şirket, hava platformlarının radar ihtiyaçlarına çözüm sunmak için de yenilikçi çözümlere imza atıyor. Bu kapsamda geliştirilen Sarper SAR başarıyla görev yapıyor.

SAR sistemleri, insanlı ve insansız hava platformlarında, yeryüzünün yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi ve hareketli hedef tespiti amacıyla kullanılıyor. Her türlü hava koşulunda gündüz/gece kullanılabilen ve bu sayede yağışlı/bulutlu havalarda dahi görüntüleme ve hareketli hedef tespiti yapabilen SAR sistemleri, havadan gözetleme ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli askeri ve sivil uygulamalarda kullanılabiliyor.

ASELSAN'ın özgün milli teknolojileri uygulayarak geliştirdiği Sarper SAR, 2019 yılından bu yana Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapıyor.

Deniz Kuvvetleri envanterindeki Anka insansız hava aracına entegre edilen Sarper sistemleri son olarak denizdeki "serseri mayınların" tespitinde kullanıldı. Sarper sistemlerinin yakın zamanda Hava Kuvvetleri Komutanlığında göreve başlaması planlanıyor.

- TEK SİSTEMDE ÇOK YETENEK

Sarper, uzun menzilden geniş alanları görüntüleyebilen stripmap (şerit), yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturan spotlight (nokta aydınlatma), kara üzerindeki hareketli hedefleri tespit eden GMTI (Ground Moving Target Indicator), su üstü hedeflerin tespiti ve takibini sağlayan deniz arama ve su üstü hedeflerin kimliklendirmeye yönelik görüntülemesini sağlayan ISAR yetenekleri bulunuyor.

Çok sayıda gelişmiş özelliği bünyesinde bulunduran ASELSAN Sarper, su üstünde 360 derece gözetleme imkanı sağlıyor ve tüm görüntü tespit/çıktılarını gerçek zamanlı olarak kullanıcılara sunabiliyor.

Sarper'de, SAR görüntüleri üzerinden gözle anlaşılamayacak hassas değişiklikleri algılamaya yarayan faz uyumlu değişiklik tespit ve görüntülerdeki uçak, gemi, yol, bina gibi hedeflerin ya da arazi türlerinin otomatik olarak tespit ve teşhis edilmesini sağlayan yapay zeka destekli otomatik hedef tespit/teşhis kabiliyetleri bulunuyor.

Sarper bu özellikleriyle askeri alandaki keşif ve gözetleme uygulamalarının yanı sıra sivil alanda da doğal afet sonrası hasar tespiti ve kriz yönetimi, şehir planlama ve haritacılık uygulamalarında kullanılabiliyor.

Etiketler : Mayın avcısı Hava Kuvvetleri SAR Sarper Sentetik Açıklıklı Radar
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