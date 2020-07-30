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30 Temmuz 2020 Perşembe 20:25:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 20:25:00

Mars'ta yaşam izi aramaya devam eden NASA Rover'ı uzaya fırlattı

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NASA, uzay aracı Rover'ı uzaya fırlattı. NASA Bilim Misyon Direktörlüğü Müdür Yardımcısı Dr. Thomas Zurbuchen, NASA televizyonuna yaptığı açıklamada, "Uzay aracıyla temas halindeyiz, her şey beklenildiği gibi.'' dedi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "Rover" isimli uzay aracı, Mars'ta hayat izleri aramak üzere uzaya fırlatıldı.

Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan bu sabah fırlatılan Rover'ın, Dünya ve Mars yörüngelerinin birbirine en uyumlu olduğu dönemde yolculuğuna başlamasının planlandığı bildirildi.

Yaklaşık 1000 tonluk bir platformun üzerinden 5 saniyede havalanan mekiğin MARS yolculuğunun 7 ay süreceği ve 18 Şubat 2021'de Mars'ın Jezero kraterine inmesinin planlandığı belirtildi.

"GÖKYÜZÜNDE BİR DELİK AÇMAK GİBİ"

NASA Bilim Misyon Direktörlüğü Müdür Yardımcısı Dr. Thomas Zurbuchen, NASA televizyonuna yaptığı açıklamada, "Uzay aracıyla temas halindeyiz, her şey beklenildiği gibi.'' dedi.

Zurbuchen, başarılı lansman için "gökyüzünde bir delik açmak gibi" ifadesini kullandı.

Uzay aracında gezici bir helikopter bulunduğu ve başka bir gezegende ilk defa bu helikopterle motorlu uçuş deneneceği bilgisi paylaşıldı.

GÖREV BİR MARS YILI SÜRECEK

Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını veya halihazırda yaşamanın mümkün olup olmayacağını araştırmak için gönderilen uzay aracının kızıl gezegendeki misyonunun bir Mars yılı (687 gün) süreceği belirtildi.

20 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri ve 23 Temmuz'da Çin Halk Cumhuriyeti de Mars'a birer keşif uydusu göndermişti.

ABD, şimdiye kadar 8 kez başarılı şekilde Mars'a uzay aracı gönderen tek ülke olma özelliğini elinde bulundururken "InSight" ve "Curiosity (Meraklı)" isimli iki uzay aracı halen Mars yörüngesinde çalışmalarına devam ediyor.

NASA'nın uzun vadeli hedefi ise 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak.

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