Mars'ta 'beklenmedik' bir keşif

NASA'nın Mars gezgini Perseverance, Kızıl gezegende geçmiş yaşam kalıntıları olup olmadığını araştırıyor. Uzay aracı geçtiğimiz günlerde, kayaya sıkışmış bir parçanın görselini çekti. Çekilen görüntüdeki parlak parça ilk etapta şaşkınlık yaratmış olsa da daha sonrasında bir termal battaniye parçası olduğu ortaya çıktı. Bu parçanın Perseverance'nin Mars'a indirilirken uzay aracından kopmuş olduğu tahmin ediliyor.



Bulunan termal battaniye iki kaya arasına sıkışmış gibi görünüyor. Bu parlak parçanın Perseverance'nin iniş bölgesine yaklaşık 2 kilometre uzakta olması ise bir diğer şaşırtıcı detay olarak karşımıza çıkıyor. NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki (JPL) ekibi parçanın buraya kadar iniş sırasında sürüklendiğini ya da Mars rüzgarları ile taşındığını belirtti.

