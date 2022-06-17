VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mars'ta 'beklenmedik' bir keşif
"Artık başının çaresine baksınlar"
AB Komisyonu: Ukrayna'ya aday üye statüsü verilmeli
Başkan Erdoğan'dan 81 il başkanına talimat
5 soruda Yunanistan'ın Doğu Ege adalarını silahlandırması
18 milyon öğrenci karne aldı! Yaz tatili başladı
8. ETAP "1.000 BÖLÜM ÖZEL"
Türkiye'den net İsveç ve Finlandiya mesajı: NATO için de tehdit
"Türkiye'yi lojistik merkezi olarak görüyoruz"
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Uzmanlar Karadeniz'de keşiften 2 yıl sonra gaz üretimine başlanmasını etkileyici buldu
NBA'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Golden State Warriors
Elon Musk'a 258 milyar dolarlık 'Dogecoin' davası
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı
İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınında 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Sevgili öğrencilerimiz sizlere inancımız sonsuz, çok büyük işler başarabil...
Yunanistan, 2020'den bu yana yaklaşık 42 bin göçmeni geri itti
Kütahya ve Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YÖK Başkanı Özvar: Yeni akademik yılda sizleri aramızda görmeyi çok istiyor, heyecanla sizleri bekli...
TÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası projesi İstanbul'da tanıtıldı
Küresel piyasalarda resesyon korkusu güçleniyor
"Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım!"
3 Millet Tek Yürek
Lavrov "Rusya'ya diz çöktürmeliyiz" diyen İngiltere'ye meydan okudu
17 Haziran 2022 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 15:00:00

Mars'ta 'beklenmedik' bir keşif

ABONE OL

NASA'nın Mars gezgini Perseverance, Kızıl gezegende geçmiş yaşam kalıntıları olup olmadığını araştırıyor.

NASA'nın Mars gezgini Perseverance, Kızıl gezegende geçmiş yaşam kalıntıları olup olmadığını araştırıyor. Uzay aracı geçtiğimiz günlerde, kayaya sıkışmış bir parçanın görselini çekti. Çekilen görüntüdeki parlak parça ilk etapta şaşkınlık yaratmış olsa da daha sonrasında bir termal battaniye parçası olduğu ortaya çıktı. Bu parçanın Perseverance'nin Mars'a indirilirken uzay aracından kopmuş olduğu tahmin ediliyor.

Bulunan termal battaniye iki kaya arasına sıkışmış gibi görünüyor. Bu parlak parçanın Perseverance'nin iniş bölgesine yaklaşık 2 kilometre uzakta olması ise bir diğer şaşırtıcı detay olarak karşımıza çıkıyor. NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki (JPL) ekibi parçanın buraya kadar iniş sırasında sürüklendiğini ya da Mars rüzgarları ile taşındığını belirtti.

Etiketler : nasa mars Perseverance
Setlere ara vermiyor

Setlere ara vermiyor
Bollywood yıldızı İstanbul'da

Bollywood yıldızı İstanbul'da
Kimseye muhtaç değilim

Kimseye muhtaç değilim
Tatil hazırlığı

Tatil hazırlığı
Ayrılıklar medeni olmalı

Ayrılıklar medeni olmalı
12 yaşına bastı

12 yaşına bastı
Masalsı bir gece

Masalsı bir gece
Boğazın Yıldız'ı

Boğazın Yıldız'ı
İki iğneyle sahnede

İki iğneyle sahnede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX