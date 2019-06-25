25 Haziran 2019 08:00 | Salı
Mars robotuna süper tekerlek
2020 yılında Mars’a gönderilmesi planlanan NASA’nın keşif robotuna, test amaçlı yeni tekerlekleri takıldı.
DAHA DAYANIKLI OLACAK
Yıllardır Mars üzerinde keşif yapan Curiosity'den edinilen tecrübeye dayanılarak geliştirilen özel tekerlekler daha sert, kalın ve dar olarak tasarlandı. Önceki tekerleklerde olduğu gibi alüminyum malzemeden üretilen yeni tekerleklerin her biri, kendi motoruna sahip. Bu motorlarla keşif robotu bulunduğu yerde 360 derece dönebiliyor.
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