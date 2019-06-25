Mars robotuna süper tekerlek 

DAHA DAYANIKLI OLACAK

Yıllardır Mars üzerinde keşif yapan Curiosity'den edinilen tecrübeye dayanılarak geliştirilen özel tekerlekler daha sert, kalın ve dar olarak tasarlandı. Önceki tekerleklerde olduğu gibi alüminyum malzemeden üretilen yeni tekerleklerin her biri, kendi motoruna sahip. Bu motorlarla keşif robotu bulunduğu yerde 360 derece dönebiliyor.