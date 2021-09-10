Linkedin'de şirketler kapışacak

"Rakipler" olarak isimlendirilen bu özellik, şirketlerin kendi sayfaları ile rakiplerini kıyaslamasına, Linkedin sayfalarını daha iyi bir hale getirirken rakipleriyle aralarında ne gibi farklar olduğunu da anlamalarını sağlıyor. Şirketlere ait sayfaları aynı sektördeki diğer firmalarla kıyaslayan özellik, küçük işletme sahiplerinin neler yapabileceği konusunda tavsiyeler veriyor.