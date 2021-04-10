LinkedIn kullananlar dikkat!

Facebook'un 2019 yılında sızdırılan tam 533 milyon kullanıcı verisi geçtiğimiz hafta internete düştü. Bu verilere hacker forumları üzerinden isteyen herkes ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Şimdi de 500 milyon LinkedIn kullanıcının verisi hacker forumları üzerinden satılmış durumda. Bu veriler arasında hesap ID'si, isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve diğer bazı detaylar yer alıyor.

