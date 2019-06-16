Küresel internet yolda

60 UYDU FIRLATILDI

Her biri 227 kilo ağırlığındaki uydular, internete erişim hızını da artıracak. Toplamda 12 bin uydunun fırlatılmasıyla 2027 yılında tamamlanması planlanan dev proje sayesinde, çöl ya da okyanus gibi dünya coğrafyasındaki en ücra köşelerde bile düşük de olsa sanal aleme bağlantı olanağı sağlanacak.