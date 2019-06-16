16 Haziran 2019 08:00 | Pazar
Küresel internet yolda
Space X’in kurucusu Elon Musk, geçtiğimiz ay interneti tüm dünyanın kullanımına sunmak için Starlink projesi kapsamında uzaya 60 adet uydu göndermişti.
60 UYDU FIRLATILDI
Her biri 227 kilo ağırlığındaki uydular, internete erişim hızını da artıracak. Toplamda 12 bin uydunun fırlatılmasıyla 2027 yılında tamamlanması planlanan dev proje sayesinde, çöl ya da okyanus gibi dünya coğrafyasındaki en ücra köşelerde bile düşük de olsa sanal aleme bağlantı olanağı sağlanacak.
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