Küresel internet seneye hizmette

800 UYDU GÖNDERİLECEK

Uzaya uydu göndererek interneti tüm dünyanın kullanımına sunmayı hedefleyen Elon Musk’tan heyecanlandıran bir açıklama geldi. Geçtiğimiz haftalarda, Falcon 9 roketinin içinde 60 adet internet uydusunun Dünya'nın uzak bölgelerine internet hizmetini gelecek yıl başlatabileceğini belirten Musk, “Uydu internetin kullanılabilmesi için en az 800 adet Starlink uydusu gerekiyor. Bu sayıya önümüzdeki yıla kadar ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.