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20 Temmuz 2023 Perşembe 13:15:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 13:15:00

Kritik üs bölgelerinin koruyucusu SERHAT Radarı'nın yetenekleri arttı

Kaynak: AA

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Seyyar Havan Tespit Radarı, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yetenekler kazanarak SERHAT-DUAL konfigürasyonuna yükseliyor.

Kritik üs bölgelerini havan tehdidine karşı koruyan Seyyar Havan Tespit Radarı (SERHAT), yeni yetenekler kazanarak SERHAT-DUAL konfigürasyonuna yükseltildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçilerle paylaşacak.

Fuar kapsamında, ASELSAN'ın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordinasyonu sonucu gelişen teknolojiler doğrultusunda yeteneklerini artırdığı SERHAT'ın yeni konfigürasyonu da ilk kez sergilenecek.

2014 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alarak, kritik üs bölgelerinin havan tehdidine karşı korunmasında başarısını defalarca kanıtlayan SERHAT gelişmeye devam ediyor.

Havan mühimmatlarının tespit ve takibini yaparak, atım-düşüm yerlerini hesaplayabilen SERHAT Radarı, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yetenekler kazanarak SERHAT-DUAL konfigürasyonuna yükseliyor.

Mevcut yeteneklere ek olarak top, roket, mini/mikro İHA tespit, takip ve sınıflandırma yeteneğine sahip olacak SERHAT-DUAL Radarı'nda, hedef tespit menzilinde de artış sağlandı.

Emsallerinin çok ötesinde yeteneklere sahip SERHAT-DUAL Radarı'nın geliştirme çalışmaları tamamlanarak atışlı test aşamasına geçildi. Sistemin bu yıl içinde envantere girmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, kritik üs bölgelerini tek radarla farklı tipte tehditlere karşı koruyabilecek güce kavuşacak.

Etiketler : aselsan savunma sanayii serhat radarı
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