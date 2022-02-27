VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna: Rusya ile görüşmeler başladı
Siyasilerden Necmettin Erbakan'ı anma paylaşımları
Ukrayna'nın en genç milletvekili silahlanıp sokağa çıktı!
Rusya: Ukrayna görüşmeyi kabul etti
Yerli teknoloji derin denizlere iniyor!
Cehenneme hoş geldin!
"Eşi benzeri görülmemiş yaptırım hazırlıyoruz"
İngiliz bakandan flaş iddia: Yıllarca sürebilir!
28 Şubat sürecini ilk kez anlattı
Rus askerleri yağmaya başladı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal izin kararı
İlk kafile Türkiye'ye ulaştı
Bakanlık açıkladı! En üst düzeye yükseltildi
Kremlin'in çağrısına Zelenskiy'den İstanbullu yanıt
Rusya'yı yendi ama Kiev'i yenemedi
Google Chrome'a iki yeni özellik
Pazarcılıktan oyunculuğa geçiş
Hem göze hem kulağa
Emrah'ın şarkısına yorum
‘Kara Tahta'da
Savaş bir cinayettir
2 milyona güzelleştirecek
Tek başına mutlu
Epilepsi için bak
27 Şubat 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:27 Şubat 2022 Pazar 15:30:00

Kritik aşama tamamlandı... Yerli teknoloji derin denizlere iniyor!

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin savunma sanayindeki lider kuruluşu ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojiler, modernize edilen Preveze sınıfı denizaltıların yeteneklerini artıracak.

ASELSAN tarafından geliştirilen teknolojiler, modernize edilen Preveze sınıfı denizaltıların yeteneklerini artıracak.

Proje kapsamındaki sorumlulukları için 512,4 milyon liralık sözleşme imzalayan ASELSAN, 2027'ye kadar yayılacak teslimatlara başladı.

Deniz Kuvvetleri envanterindeki Preveze sınıfı 4 denizaltının modernize edileceği PREVEZE-YÖM Projesi'nde, TCG Preveze denizaltısı için erken teslim edilmesi gereken Harp Gemisi Otomatik Tanımlama (WAIS) ve Dahili Muhabere Sistemleri entegrasyon ve kabullerinin tamamlanmasının ardından kritik tasarım aşaması SSB tarafından onaylandı.

ASELSAN'a verilen savaş sistemleri entegrasyonu gibi önemli görevler ile alt birimlerin yerli ve milli tasarım ve üretimi yapılarak bu alanlardaki dışa bağımlılık en aza indirilecek. Proje kapsamında ASELSAN tarafından denizaltı sonarları, uydu muhabere sistemi, entegre muhabere sistemi, seyir radarı ve elektronik destek sistemleri tasarımı ve üretimi gerçekleştirildi.

Şirket, proje kapsamında ayrıca Güdümlü Mermi Silah Kontrol ve Yerli Harp Gemisi Otomatik Tanımlama Sistemlerini sağlıyor. Düşük görünürlük sağlanarak denizaltıların düşman unsurlarca tespitinin güçleştirilmesi amacıyla yelken üzerinde bulunan tüm direklere soğurucu malzeme uygulaması da ASELSAN tarafından yapılacak.

PREVEZE-YÖM Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan TCG Preveze, TCG Sakarya, TCG 18 Mart ve TCG Anafartalar denizaltılarının modernizasyonunu kapsıyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, PREVEZE-YÖM Projesi'nin Deniz Kuvvetlerinin en kapsamlı modernizasyon projesi olduğunu belirterek, "SSB öncülüğünde iş ortağı olduğumuz projede çok kritik bir aşama başarıyla geride bırakıldı. ASELSAN mühendisliğinin ürünü olan üst düzey teknolojilerimiz bu projede çok önemli görevler üstleniyor. Donanmamız için ciddi bir kuvvet çarpanı olacak modernize edilmiş denizaltılarımızda ASELSAN'ın en ileri teknolojileri kullanılıyor. Milli mühendisliğimizin gücüyle "mavi vatan"ın bekası ve güvenliği için her göreve hazırız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ASELSAN PREVEZE-YÖM Projesi Preveze sınıfı denizaltılar
Bana sanatçı demeyin!

Bana sanatçı demeyin!
Miray'a 'çene' göndermesi

Miray'a 'çene' göndermesi
Doğum için gün sayıyor

Doğum için gün sayıyor
İlişki kriteri: 'adam' olması

İlişki kriteri: 'adam' olması
Eşi en ön sırada

Eşi en ön sırada
Bugün evleniyor

Bugün evleniyor
Akpınar'ın davası yeniden görülecek

Akpınar'ın davası yeniden görülecek
Başımda 2 kilo taşıdım

Başımda 2 kilo taşıdım
29'a sahnede merhaba

29'a sahnede merhaba

EN ÇOK OKUNAN HABERLER