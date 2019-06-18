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18 Haziran 2019 14:38 | Salı

"Kripto paranın nasıl çalıştığını 10 kişiden 1'i biliyor"

Kripto para birimleri toplumdan yoğun ilgi görse de bu teknolojinin çalışma şekline dair bilgiye sadece 10 kişiden 1'i sahip.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni anketi, tüketicilerin kripto paraya temkinli yaklaşmasının altında anlamama ve güvenmeme gibi sebeplerin yattığını ortaya koydu.

Kaspersky'nin "Keşfedilmemiş bölge: tüketiciler neden hala kripto birimlerini benimsemekten çekiniyor" başlıklı raporu, Türkiye’de insanların yüzde 28'inin kripto para hakkında bir fikir sahibi olduğunu ve birçoğunun bu teknolojiyi kullanmak istediğini, fakat yalnızca yaklaşık on kişiden birinin (yüzde 12) bu teknolojinin nasıl çalıştığını tam olarak kavrayabildiğini ortaya koyuyor. 

Kripto para birimleri Johnny Depp gibi ünlüler ve PewDiePie gibi "YouTuber'lar" tarafından benimsenmiş olsa da, bu teknolojinin küresel tüketiciler tarafından kabul edilme oranı yavaşlıyor. Tüketicilerin çoğu hala kripto para birimlerinin nası çalıştığını tam olarak anlamış değil; bu da ana akım tarafından benimsenmesinin önünde engel teşkil etmeye devam ediyor. Türkiye’de ankete katılanların yüzde 77’sinin şimdiye kadar hiç kripto para satın almamış olması, kripto paranın yaygın bir ödeme veya yatırım biçimi olarak kabul edilmekten ne kadar uzak olduğunu vurguluyor.

Teknik süreçler kripto para kullanımını olumsuz etkiliyor

Kaspersky'nin anketi birçok tüketicinin kripto para birimlerini kullanmak istediğini, fakat bilgi eksikliğinin buna engel olduğunu ortaya çıkardı. Buna ek olarak, neyle uğraştığını bildiğini düşünen birçok kişi, süreç ilerledikçe kripto para kullanmaktan vazgeçiyor. Bu kişilerin yüzde 12’si teknik olarak çok karmaşık hale geldiği için kripto para kullanmayı bırakıyor. 

Bu anlaşılmama durumu, kripto para birimlerinin tüketicilerin parasını güvende tutamayacağına dair bir güvensizliğe yol açabilir. Örneğin, Türkiye’de ankete katılanların yüzde 8’i, kripto para birimlerini oldukça istikrarsız bulduğunu, kullanmaya hazır hissetmek için bu teknolojinin stabil hale gelmesi gerektiğini ifade ediyor. Tüketiciler arasında kripto para birimlerinin kalıcı olmadığına dair bir algı var. Katılımcıların dörtte biri (yüzde 26), kripto paranın uğraşmaya değmeyecek gelip geçici bir trend olduğuna inanıyor. 

Kripto para birimlerine gösterilen geniş ilgi doruk noktasını görmüş olabilir, yine de hala bu teknolojiyi kullanmaya yönelik talep sürüyor. Türkiye’de anketi cevaplayanların dörtte biri (yüzde 26), şu anda kripto para birimi kullanmasa da ileride kullanmak istediğini söylüyor. Yine de tüketiciler arasında sıklıkla paralarını riske atma korkusundan doğan bir şüphe var. Dolandırıcılar kripto para birimlerini çıkarları doğrultusunda kullanabiliyor; ankete katılan beş kişiden biri (yüzde 21) kripto para takası sırasında siber saldırıyla karşılaştığını söylüyor. Ayrıca suçlular, insanların para yatırması için sahte e-cüzdanlar da oluşturuyor; Türkiye’de tüketicilerin yüzde 13'ü kripto para dolandırıcılığı kurbanı olmuş durumda.

Siber saldırılar kripto paranın büyümesine engel oluyor

Kaspersky, kripto startupları hakkında yıllar süren siber güvenlik araştırmalarının ardından kripto işletmelere, akıllı sözleşme geliştiricilere yönelik en iyi güvenlik uygulamalarını benimsemeyi, akıllı sözleşmeler için güvenliği kanıtlanmış çerçeveler kullanmayı ve herhangi bir olası güvenlik açığına karşı akıllı sözleşmenin üçüncü kişilerce değerlendirilmesini sağlamayı tavsiye ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Ticarileştirme Başkanı Vitaly Mzokov, kripto para teknolojisinin saldırıya açık olmasının, ana akım tarafından benimsenmesinin ve büyümesinin önünde büyük bir engel olduğunu belirtti.Kripto para işletmelerinin müşterilerin yatırımlarını koruyabileceklerini etkin biçimde gösterecek şekilde örgütlenmesi gerektiğini ifade eden Mzokov, şunları kaydetti:

"İnsanlar bu teknolojiyi gerçekten kullanmak istese bile, bin bir zorlukla kazandıkları parayı tam olarak anlamadıkları ya da güvenmedikleri bir şeye yatırma fikri buna mani oluyor. Tüketiciler için en önemli şeyin yatırımların güvenliği olduğu düşünüldüğünde, yatırımlarını sağlama almak için kendi adımlarını atmaları kaçınılmaz.

Tüm siber tehditlerde olduğu gibi, uyanık olmanın yerini başka hiçbir şey dolduramaz: Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa büyük olasılıkla gerçek değildir. Kripto varlıklarınızı herhangi bir şekilde takas etmek istiyorsanız hesabınızın kimlik bilgilerinin güvenliğine dikkat edin. Uzun vadeli yatırımı veya kripto para birimlerini ödemeler için kullanmayı hedefliyorsanız kripto paranızı güvenli ortamlarda saklayın ve birden fazla cüzdan kullanın ya da hem yazılım hem donanım arasında paylaştırın"

Kripto para güven üzerine kurulu bir sektör

Merkeleon gibi Kaspersky ortakları, kripto para birimlerinin istikrarını ve bunlara duyulan güveni artırmak için yasal pazar yeri platformları, çevrimiçi açık satış platformları, kripto para takasları ve kripto ödeme sistemleri geliştirdi. 

Merkeleon Satış ve İş Geliştirme Başkanı Alexey Sidorowich de kripto paranın kendine göre avantajları olduğunu belirterek, "Güvenlik ve teknolojinin çalışma biçimiyle ilgili endişeler sebebiyle birçok tüketici hala kripto paranın ne olduğunun farkında değil. Bu sektörün bir parçası olmak heyecan verici; fakat bu, güven üzerine kurulu bir sektör. Bu yüzden kripto para işletmelerinin ağlarını korumak ve müşterilerine güvence verebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapması büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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