Korsanlar onları hedef aldı!

Telefonica Tech tarafından yayınlanan güvenlik raporu, en çok hangi firmaların siber saldırıya uğradığını ortaya koydu. Bu yılın ilk yarısında Google 547, Microsoft 432 siber saldırıya maruz kaldı. Diğer şirketler ise şunlar; Oracle 316 kez, Cisco 200, SAP 118, IBM 69, Jenkins 68, Apple 67, Linux 65 ve Aruba 56 kez saldırıya uğradı.

