Köpeklerle insanların uyku alışkanlığı aynı

Yapılan araştırmalara göre, köpekler de tıpkı bizim gibi zaman zaman uyumakta zorlanabiliyor, yaşlandıkça uyku alışkanlıkları değişiyor, rüya görüyor ve horlayabiliyor. Bizim gibi gece uyumaya meyilli olan köpekler, günde 8 ile 14 saat arasında uyurken insanlar 8 saat, kediler ise 12 ile 15 saat arası uyuyor.

