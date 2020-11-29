29 Kasım 2020 Pazar 16:22:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 07:10:00
Köpeklerle insanların uyku alışkanlığı aynı
Sadık dostlarımız olan köpeklerle aramızdaki ortak noktalardan birinin de uyku alışkanlığı olduğu ortaya çıktı.
Yapılan araştırmalara göre, köpekler de tıpkı bizim gibi zaman zaman uyumakta zorlanabiliyor, yaşlandıkça uyku alışkanlıkları değişiyor, rüya görüyor ve horlayabiliyor. Bizim gibi gece uyumaya meyilli olan köpekler, günde 8 ile 14 saat arasında uyurken insanlar 8 saat, kediler ise 12 ile 15 saat arası uyuyor.