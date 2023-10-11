Kokpite de sızdı: Havacılıkta yapay zeka dönemi!

Son zamanların en popüler teknolojileri arasında yer alan yapay zeka, havacılık sektöründe de kullanılmaya başladı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirilen "Air-Guardian" isimli sistem, pilot ve uçak arasındaki etkileşimi zenginleştirerek daha güvenilir bir uçuş deneyimi sağlıyor. Air-Guardian, çalışma süresince bir yandan pilotun dikkatini ve hareketlerini takip edip olası hataların önüne geçmeyi hedeflerken diğer yandan uçaktan aldığı verileri analiz ederek pilota önemli bilgilendirme ve uyarıları aktarıyor.

