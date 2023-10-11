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11 Ekim 2023 Çarşamba 08:01:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 08:01:00

Kokpite de sızdı: Havacılıkta yapay zeka dönemi!

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Son zamanların en popüler teknolojileri arasında yer alan yapay zeka, havacılık sektöründe de kullanılmaya başladı.

Son zamanların en popüler teknolojileri arasında yer alan yapay zeka, havacılık sektöründe de kullanılmaya başladı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirilen "Air-Guardian" isimli sistem, pilot ve uçak arasındaki etkileşimi zenginleştirerek daha güvenilir bir uçuş deneyimi sağlıyor. Air-Guardian, çalışma süresince bir yandan pilotun dikkatini ve hareketlerini takip edip olası hataların önüne geçmeyi hedeflerken diğer yandan uçaktan aldığı verileri analiz ederek pilota önemli bilgilendirme ve uyarıları aktarıyor.

Etiketler : Havacılıkta yapay zeka dönemi Kokpite de sızdı Air-Guardian
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