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12 Şubat 2022 Cumartesi 17:40:00 - Güncelleme:12 Şubat 2022 Cumartesi 17:40:00

KKTC'de "Deneysel Bilim Tarihi Atölyesi" sona erdi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Damla Derneğince yürütülen ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenen "Deneysel Bilim Tarihi Atölyesi" sona erdi.

"100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi" Sergisi etkinlikleri arasında hazırlanan Kıbrıs Damla Derneği tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen "Deneysel Bilim Tarihi Atölyesi" KKTC'de sona erdi.

LEFKOŞA'DA BAŞLAYIP LEFKE'DE DEVAM ETTİ

"100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi" kapsamında düzenlenen atölyenin açılış programı, Lefkoşa'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) yapıldı. Tanışma etkinlikleri ve tanışma yemeğinin ardından KKTC'den projeye katılan öğrenciler sergiyi gezdiler.

Atölye çalışmaları 11 Şubat'a kadar Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) öğrencilerin, araştırmacıların, akademisyenlerin, prototip tasarım ve üretiminin yanı sıra Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmelerine olanak sağlanması için Lefke Avrupa Üniversitesinde kurulan "Cezeri-Lab" ve üniversitenin diğer laboratuvarlarında devam etti

GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİLİMLE YOLCULUK

El-Cezeri'nin mühendislik çalışmalarından el-Kindi'nin tariflerine uzanan bir çok uygulamalı eğitim; tarih, medeniyet, bilim ve teknoloji ekseninde bir arada sunuldu. Modern endüstriyel tasarım tekniklerini öğrenen gençler, 3 boyutlu yazıcılar ve lazer kesim cihazını kullanarak el-Cezeri'nin dört sürgülü kapı kilidi modelini yeniden yorumlayarak üretme fırsatı buldu.

Kimya alanında öğrencilere, el-Kindî'nin, Câbir b. Hayyân'ın ve er-Râzî'nin bilime ve insanlığa olan katkıları hakkında bilgiler verildi. Ardından öğrencilerle birlikte kimya laboratuvarında geleneksel ve modern teknikleri karşılaştırarak kağıt, mürekkep ve sabun üretimi gerçekleştirildi.

İbn-i Heysem Atölyesi'nde; Heysem'in fizik, matematik ve astronomi alanındaki çalışmalarına değinildikten sonra mancınık yapım atölyesi ile fizik kuralları test edildi. Zamanın, stratejinin ve mühendislik hesaplamaların kullanılarak üretildiği prototipler ile yarışmalar düzenlendi.

Etiketler : bilim tarih kktc
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