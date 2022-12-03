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03 Aralık 2022 Cumartesi 16:40:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 16:40:00

Kırıkkale, savunma sanayisi yatırımlarıyla şahlanıyor

Kaynak: AA

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ROKETSAN, Kırıkkale'de 9 bin 500 dönümlük bir arazide yapacağı yeni yatırımı Mart 2023'te faaliyete geçirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlık olarak savunma sanayisini de desteklerini belirterek, "Kırıkkale, savunma sanayisi yatırımlarıyla adeta şahlanıyor. Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırmanın derdindeyiz. Bu manada da Kırıkkale'nin ülkemize ve ülkemizin ekonomisine verdiği katkı çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) şehirdeki varlığını güçlendirmesi, Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB'nin kurulmasının ardından bir adım da ROKETSAN'dan geldi. Şirket, Kırıkkale'de 9 bin 500 dönümlük arazide yapacağı yeni yatırımı Mart 2023'te faaliyete geçirecek.

Bakan Varank, ROKETSAN'ın Kırıkkale'deki yeni yatırım yerini ziyaret etti. Ziyarette Varank'a Şirketin Genel Müdürü Murat İkinci'nin yanı sıra Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ile AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da eşlik etti.

Yatırım alanında incelemelerde bulunan Varank, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'yi kritik teknolojilerde ve alanlarda bir adım öne çıkaracak çok ciddi bir yatırımın yapıldığını belirtti.

Varank, ROKETSAN'ın mevcut çalışmalarının yanında geleceğe dönük farklı teknolojilerde savunma sanayisi ve farklı alanlardaki yatırımlarını gerçekleştireceğine işaret ederek, "9 bin 500 dönümlük büyük bir arazide Kırıkkale'de bu yatırımı gerçekleştiriyorlar. Burada istihdam kapasiteleri, binli rakamları geçecek, çok ciddi bir istihdam olacak. Yatırım rakamları yıllara sari Türkiye'nin en büyük savunma sanayi yatırımlarını yakalamış olacak." ifadelerini kullandı.

Şirketin, roket teknolojilerinde farklı mühimmatlarda Türkiye'ye önemli kazanımlar getiren, savunma sanayisinin göz bebeği firmalarından olduğunu vurgulayan Varank, "İşte buradaki tesislerle hem kapasitesini artıracak hem de yeni çalışmalar yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

"YATIRIMLAR BURADA DEVAM EDECEK"

Varank, Kırıkkale'nin son dönemde savunma sanayisine dönük yatırımlarla adeta şahlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"MKE burada, ROKETSAN burada, özel sektör firmalarımız bu dönemde çok ciddi yatırımlar yapıyor. Kırıkkale'ye kazandırdığımız silah OSB'nin yanında özellikle kamu arazilerini de güçlü firmalarımıza tahsis ederek burada ciddi yatırımlar yapıyoruz. Tabii ilin konumu, Ankara'ya yakınlığı ve ciddi ulaşım akslarıyla Kırıkkale'yi adeta Türkiye'nin kalbine oturtmamız sayesinde bu yatırımlar burada devam edecek."

Özel sektörle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı firmalarıyla Kırıkkale'ye yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Özel sektör firmalarımızın dolum tesislerinden farklı üretim alanlarına kadar çok ciddi yeni yatırımları olacak. Biz Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırmanın derdindeyiz. Türkiye'yi üretimle kendi kendine yetebilen bir ülke yapmanın derdindeyiz. Bu manada da Kırıkkale'nin ülkemize ve ülkemizin ekonomisine verdiği katkı çok önemli. Ben hem Kırıkkaleli hemşerilerimize, valimize, vekillerimize, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

Varank, Bakanlık olarak, bütün sektörleri olduğu gibi savunma sanayisini de desteklediklerini vurgulayarak, "Bu yatırıma da ciddi teşvikler verdik. Teşvik belgeleri düzenledik. Bu sayede bu yatırımların önünü açmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"PEYDERPEY KAPASİTE ARTIRACAĞIZ"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de yatırım yerinin Türkiye için çok güzide altyapıların hayata geçirileceği bir bölge olacağını belirterek, "Bu bölge ülkemiz için çok faydalı, çok yararlı teknolojileri geliştireceğimiz, hem ekonomiye çok ciddi katkısı olan, hem de teknolojik anlamda Türkiye'yi ön plana çıkaracak çalışmaları tamamlayacağımız bir alan olacak." ifadesini kullandı.

Mart 2023'te mühendislik çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden İkinci, "Bir kısmı açıp faaliyete geçireceğiz, peyderpey, üzerine koya koya tesislerin kapasitesini artıracağız." bilgisini paylaştı.

Etiketler : sanayi ve teknoloji bakanlığı mustafa varank roketsan savunma sanayii kırıkkale
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