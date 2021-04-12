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12 Nisan 2021 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 19:01:00

Kara yolları 'dijitalleşme projeleri' ile donatılacak

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Teknolojiyi, seyahat konforunu, can güvenliğini ve verimliliği sağlamak üzere kara yollarımızda da dijitalleşiyoruz. Bir başka deyişle 'kara yollarımızda dijitalleşme dönemini' başlatıyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine, dijitalleşme hamlesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı ile 29 Eylül 2020'de kamuoyuna ilan edildiğini hatırlattı.

Bu bağlamda "İleri bilişim teknolojileriyle Türkiye'de insan ve çevre odaklı ulaşım sistemi" vizyonunu benimsediklerini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Çağımızda sadece yol yapmakla işimiz bitmiyor. Teknolojiyi, seyahat konforunu, can güvenliğini ve verimliliği sağlamak üzere kara yollarımızda da dijitalleşiyoruz. Bir başka deyişle 'kara yollarımızda dijitalleşme dönemini' başlatıyoruz. En güncel teknolojiyi kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturma misyonu doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu amaca uygun olarak teknolojik imkanlardan yararlanarak, ülke sathındaki tüm kara yollarımızın hareketlilik, verimlilik ve güvenlik açısından merkezi olarak yönetimini, kontrolünü ve takibini yapacak bir sistemi hayata geçirdik."

"AKILLI OTOYOLLARIN SAYISI ARTACAK"

Türkiye'nin akıllı otoyollarından Ankara-Niğde Otoyolu'nun geçen yıl trafiğe açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, "Önümüzdeki dönemde tek bir ana kontrol merkezinden yönetilebilecek akıllı otoyollarımızın sayıları artacak." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, yerli ve milli ulaşım sistem altyapılarıyla desteklenen otoyolda 1,3 milyon metrelik fiber iletişim ağı, sensörler, kameralar, veri ve kontrol merkezlerinin sürücülere hizmet verdiğine dikkati çekerek akıllı ulaşım sistemleri uygulamalarının bütünleşik bir şekilde yönetimi ve trafik akışının anlık takibiyle yol güvenliğinin, akıcılığının, hız ve verimliliğinin en üst seviyeye yükseltileceğini söyledi.

Gelişen dünyada, ticaretin en hızlı şekilde yapılabilmesi ve mesafelerin kısaltılması için tüm ulaşım modlarının entegre çalışabilmesinin önemine işaret eden Karaismailoğlu, bu nedenle tüm ulaşım sistemlerinin "bütünleşik mod" esasına göre değerlendirildiğini kaydetti.

Etiketler : kara yolları Adil karaismailoğlu niğde akıllı otoyol
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