Savaş gemisinden atılıyor, radara yakalanmıyor

Tüm dünyanın gerginlikle beklediği Rusya'nın Donbas harekatı sabah saatlerinde başladı.

TRT Haber'den aktarılana göre, hem Rusya hem de Ukrayna tarafından farklı açıklamalar gelse de bölgeden yansıyan görüntülere göre Donbas ve diğer bazı bölgelerde çok sayıda patlama yaşandı, Ukrayna'nın kritik tesisleri vuruldu.

SAVAŞ GEMİLERİNDEN ATILIYOR

Uluslararası ajanslara ve sosyal medyaya düşen ilk görüntülerde yerin hemen üzerinde uçan ve cılız bir görünüme sahip füzeler dikkat çekiyor. Söz konusu füzelerin tüm dünyanın Kalibr olarak bildiği Rus füzeleri olduğu öğrenildi.

Peki, Kalibr füzesi neden önemli, ne tür özelliklere sahip ve Ukrayna hava savunma sistemi nasıl oldu da bu füzeye karşı koyamadı?

Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, Kalibr füzelerinin Rusya'nın uzun menzilli seyir füzesi olduğunu belirtti. ABD'nin Tomahawk füzeleri gibi savaş gemilerinden yani deniz üzerinden hedefe atılan bu füzeler turbo jet motorlara sahip olduğunu söyleyen Şahin, "Bu da söz konusu füzenin menzilinin çok yüksek olduğunu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Anıl Şahin bu füzelerin gemilerdeki dikey atım sistemleri tarafından ateşlendiğini belirtirken"Uygun atış tekniklerinde 2 bin 500 kilometre menzile ulaşabilir" dedi.

OLDUKÇA GÜÇLÜ BİR HARP BAŞLIĞI VAR

Görüntülerde füzenin "sıska" görünmesinin aldatıcı olmaması gerektiğine de dikkat çeken Şahin sözlerine şöyle devam etti:

Üzerinde yaklaşık 450 kilogram harp başlığı var. Normal patlayıcılara ilaveten nükleer harp başlığı da takılabiliyor. Tamamen Rus yapımı bir füze. Cılız yapısı kimseyi aldatmasın son derece güçlü bir füzeden bahsediyoruz. Güdüm yeteneği de oldukça yüksek. Bu nedenle kendisine verilen hedefleri çok küçük sapmalarla vurabiliyor. Görüntülere baktığımızda en çok dikkatimizi çeken şeylerden biri de füzelerin adeta yerin hemen üzerinde uçması. Aslında seyir füzelerinin doğası da bunu gerektiriyor. O kadar alçaktan uçunca haliyle hava savunma sistemleri için de çok tehlikeli bir hal alıyorlar. Ancak çok katmanlı bir hava savunmasının olduğu, oldukça alçak irtifada görev yapabilen alçak irtifa hava savunma sisteminin bulunduğu bir yerde Kalibr füzelerini durdurmak mümkün olabilir

AVRUPA'NIN DİĞER BAŞKENTLERİ DE MENZİL İÇİNDE

Anıl Şahin konusu füzelerin gemiden atıldığı bilgisinden yola çıkarak, "Karadeniz'deki bir Rus savaş gemisinden bu füze ateşlendiğinde ve 2 bin 500 kilometre menzili olduğu düşünüldüğünde sadece Ukrayna ile sınırlı kalacak bir tehdit olmadığı daha net anlaşılabilir" diyerek sürecin bir başka boyutuna dikkat çekti.