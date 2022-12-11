Kaç yıl yaşayacağımızı öğrenmek mümkün
Bilim insanları, yaşam süresi ve kalitesini uzatmak, nitelikli yaşlanmak konusunda araştırmalar yapıyor.
Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, yaşam süresi ve kalitesini uzatmak, nitelikli yaşlanmak konusunda araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Bekpen bu çalışmalar sırasında sadece insanda bulunan SPATA31 geninin, kopya çeşitliliğine bağlı olarak insan yaşam uzunluğu ile orantılı olduğunu tespit etti. Bekpen, "Buna bakarak kaç yıl yaşayacağımızı tespit edebilir, hücresel yaşlanmayı tersine çevirebiliriz" dedi.
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