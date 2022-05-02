Javelin ve Stinger için gaza basıyorlar

Javelin ve Stinger için gaza basıyorlar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline iki haftadan kısa bir süre kala ABD ve diğer NATO üyeleri, Ukrayna'ya yaklaşık 17.000 tanksavar füzesi ve 2.000 uçaksavar füzesi göndermişti.

ABD, 24 Şubat'ta başlayan Rusya operasyonlarını takip eden ay, 800 ek Stinger uçaksavar sistemi ve 2.000 Javelin tanksavar füze sistemini de içeren 800 milyon dolarlık bir yardım paketi duyurmuştu.

Stinger üretim hattı kapatılmıştı ancak, Ukrayna'ya füze yetiştirmek için yeniden faal hale getirildi.

LOCKHEED MARTİN JAVELİN VE STINGER İÇİN GAZA BASIYOR

ABD savunma devi Lockheed Martin, Javelin tanksavar füzeleri ve Stinger hava savunma füzelerinin yanı sıra, diğer silah sistemlerinin üretim kapasitesini artıracağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Bu kadar acil ihtiyaç olduğunda, gerekliliğin ötesinde yatırım yapmamız gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Şirket, daha fazla Javelin ve Stinger üretmek için, daha fazla ekipman tedarik etmeye, daha fazla çalışanı işe almaya ve yeni tesisler kurmaya kararlı. Hatta üretimi hızlandırmak için tedarikçilerine ön finansman sağlamayı bile düşünüyor.

Lockheed Martin, Ukrayna'ya verilen Javelin tanksavarlara ek olarak, PAC-3 ve THAAD füzeleri, topçu radarı, güdümlü füzelerin yanı sıra Raytheon tarafından üretilen MANPADS Stinger için 'yeter sayı' üretimini yönetecek.