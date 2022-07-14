James Webb'den görsel şölen

Uzay teleskobu James Webb'in çektiği yeni fotoğraflar NASA tarafından yayınlanmaya devam ediyor. Çekilen ilk tamamen renkli fotoğraflar arasında SMACS 0723, WASP-96b, Southern Ring nebula, Stephan's Quintet ve Carina Nebula yer alıyor.

NASA, fotoğraflarla astronomide yeni bir çağın başladığını belirtti. NASA'nın birim yöneticilerinden Thomas Zurbuchen "Bu görüntüler, hepimizi birbirine bağlayan kozmik gizemleri çözmek için çok şey başarabileceğimizi gösteriyor" dedi.