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25 Aralık 2021 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2021 Cumartesi 18:00:00

James Webb uzaya fırlatıldı

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Uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olacağı belirtilen James Webb Uzay Teleskobu Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndan Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Ariane 5 roketiyle fırlatıldı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması planlanan dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'in defalarca ertelenen fırlatma işlemini bugün gerçekleştirdi.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, şimdiye kadar yapılmış en büyük ve güçlü bilim gözlemevi olarak Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor.

Kızılötesi tekniğe sahip olan ve 10 milyar dolar harcanan son teknoloji ürünü Webb, ileri optik donanımları sayesinde güneş sisteminden görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarını inceleyebilecek.

Geliştirilme süreci 1996 yılında başlayan James Webb Uzay Teleskobu, ilk olarak 2007 yılında uzaya fırlatılacaktı. Ancak teleskop, defalarca büyük değişikliklere uğradığından fırlatma tarihi de sürekli ertelendi. Son olarak hava şartları nedeniyle ertelenen fırlatma 25 Aralık'ta gerçekleşmiş oldu.

Etiketler : JAMES WEBB UZAY NASA
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