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01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:53:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:53:00

ISS'deki astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı

Kaynak: AA

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronotlar, batarya değişimi için istasyonun dışında ikinci uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

ABD'li astronotlar Chris Cassidy ve Bob Behnken, uzay yürüyüşünde eski teknoloji 2 nikel-hidrojen bataryayı çıkararak yerine yeni teknoloji bir lityum-iyon batarya yerleştirdi.

Bu, astronotların son bir haftada istasyona yerleştirdikleri üçüncü yeni batarya oldu. İki astronot, istasyona 3 yeni batarya daha ekleyip batarya değişimini tamamlamak için temmuz ayında iki kez daha uzay yürüyüşüne çıkacak.

ISS'de görevli astronotlar, istasyonun temel güç kaynağı olan 48 adet nikel-hidrojen bataryayı 24 adet lityum-iyon bataryayla değiştirmek üzere 2017 'den bu yana uzay yürüyüşleri yapıyor. Bu yürüyüşlerde daha önce 6'lı 3 grup halinde toplam 18 batarya 2017, 2018 ve 2019 yıllarında istasyona yerleştirilmişti. 2020'de de 6 yeni bataryanın yerleştirilmesi hedefleniyor.

Cep telefonları ve elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon bataryaların istasyonun görev süresinin sonuna kadar yeterli güç kaynağını sağlayacağı tahmin ediliyor.

İstasyonda 6 kişilik mürettebat dönüşümlü olarak görevde

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Rocosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronot ve kozmonotlardan oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

İstasyonda uzay araştırmaları ve temel deneyler gerçekleştiriliyor.

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