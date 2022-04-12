Türkiye'den dünyaya net 'ambargo' mesajı

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12 Nisan 2022 Salı 14:00:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 14:00:00

İsmail Demir: Türkiye tehdit veya ambargo ile geri adım atmaz

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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Batı'nın Türkiye'ye uyguladığı örtülü ambargoyu değerlendirdi. A Haber'in sorularını yanıtlayan Demir, "Türkiye'ye tehdit veya ambargo ile geri adım attırılması söz konusu olamaz" dedi. Konuşmasında önemli detaylar veren Demir ayrıca, Türkiye'nin güncel proje sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Batı'nın Türkiye'ye uyguladığı örtülü ambargoyu A Haber'de değerlendirdi.

"ÇIKARLARIMIZDAN TAVİZ VERME DURUMUNDA OLAMAYIZ"

Demir, "Türkiye'ye falanca tehdit veya ambargo ile geri adım attırılması söz konusu olamaz biz ulusumuzun geleneğinden milli çıkarlarımızdan taviz verme durumunda olamayız." dedi.

"DİKLENMEYECEĞİZ AMA DİK DURACAĞIZ"

Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı deyimdir; 'Diklenmeyeceğiz ama dik duracağız.' Bu dik duruşun bir tezahürüdür. Bu duruş karşı tarafın işine gelmediği noktalarda kısıtlamaya gitme durumu ortaya çıkıyor. Bu kısıtlamaların bizi durduracağını yavaşlatacağını vazgeçireceğini düşünmek konusunda abesle iştigal olduğunu defalarca dillendirdik" şeklinde konuştu.

"750 CİVARINDA PROJEMİZ VAR"

Demir, Türkiye'nin güncel proje sayısını açıkladı.

"750 civarında projemiz var diyen" Demir, "Birçoğu milli ve yerli ürünleri uygulamakla ilgili. Türkiye kendi başta mini uydularını sonra büyük uydularını uzaya gönderecek teknolojilere sahip olma yönünde kararlı adımlar atıyor. Bir kısmını uyguluyoruz bir kısmı test aşamasında" açıklamasını yaptı.

"İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI GÜNDEMİMİZİN BAŞINDA"

Demir, "İnsansız sistemler gündemimizin başında yer alıyor. Klasik insanlı uçak gemi ve kara sistemlerinin yanında bunların insansız olanların koordine çalıştığı hareket ortamının olduğu evrelere doğru giden çalınmalar var Türkiye'nin bugünden hazırlanması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE KÖŞEYE SIKIŞTIRILABİLİR BİR ÜLKE DEĞİL"

İsmail Demir, "Türkiye'yi pasif ve köşeye sıkıştırılabilen ülke değil gerektiğinde kendisine vurulan zincirleri koyulan kısıtları kendi iradesiyse aşabilen ülke konumuna getirdi." mesajını verdi.

Etiketler : İsmail Demir AMBARGO NSANSIZ HAVA ARAÇLARI
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