Irkçı yapay zeka sorunu büyüyor!

Daha çok beyaz Amerikalıların çalıştıkları yapay zeka sistemleri, Asyalı ve Afrikalı insanlar üzerinde denendiği zaman çeşitli sorunlar meydana gelebiliyor. Araştırmaya göre beyaz Amerikalıların (WA) hakim olduğu veriler eğitildiğinde, Afrikalı Amerikalılarda (AA) tahmin hataları daha yüksek çıkıyor. Araştırmacılar, modelin bu şekilde davranmasının nedenini henüz bilmiyor, ancak bunun, verilerin nasıl toplandığına bağlı olabileceğine inanıyor.