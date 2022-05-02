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02 Mayıs 2022 Pazartesi 13:22:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 16:05:00

Irkçı yapay zeka sorunu büyüyor!

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Daha çok beyaz Amerikalıların çalıştıkları yapay zeka sistemleri, Asyalı ve Afrikalı insanlar üzerinde denendiği zaman çeşitli sorunlar meydana gelebiliyor.

Daha çok beyaz Amerikalıların çalıştıkları yapay zeka sistemleri, Asyalı ve Afrikalı insanlar üzerinde denendiği zaman çeşitli sorunlar meydana gelebiliyor. Araştırmaya göre beyaz Amerikalıların (WA) hakim olduğu veriler eğitildiğinde, Afrikalı Amerikalılarda (AA) tahmin hataları daha yüksek çıkıyor. Araştırmacılar, modelin bu şekilde davranmasının nedenini henüz bilmiyor, ancak bunun, verilerin nasıl toplandığına bağlı olabileceğine inanıyor.

Etiketler : Irkçı yapay zeka sorunu büyüyor! beyaz Amerikalılar yapay zeka sistemleri Asyalı ve Afrikalı insanlar
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